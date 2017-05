Das weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Dorffest steht vor 34. Auflage. Damit hat auch das Tauziehen um dessen Zukunft ein Ende.

Die Nachricht verbreitet sich wie im Lauffeuer: Wollmatingen erhält sein geliebtes Dorffest zurück. Nach zwei Jahren Pause steht das erste Septemberwochenden wieder im Zeichen der Geselligkeit, und das an angestammter Stelle. Denn die Frage nach dem Standort hatte den veranstaltenden Verein vor eine generelle Diskussion über die Zukunft gestellt.

Erst waren es die Erneuerungen der Radolfzeller Straße, und dann kamen noch die Bauarbeiten an der Bundesstraße hinzu. Was bedeutete: Die Blaulichteinheiten benötigten dringen die Kindlebildstraße, um in vorgeschriebener Rettungszeit den Einsatzort etwa im Linden- oder Eichbühl zu erreichen. Somit stand der Dorffest-Verein vor der Herausforderung, wie er die Veranstaltung ohne diesen Abschnitt organisieren sollte. Zwischenzeitlich war der Platz rund um die Kirche, also Alte Litzelstetter Straße/Kennerweg, in der Diskussion, und auch die Stadtverwaltung hätte dafür ihr grünes Licht gegeben. Doch einzelne Vereine und Anbieter, die unter dem Dachverein die Veranstaltung stemmen, wollten sich darauf nicht einlassen. Eine neue Infrastruktur wäre notwendig gewesen, und damit viel Geld. Wenn ein Dorffest, dann am gewohnten Standort.

Nun heißt es, nach heftigen Diskussionen und Umstrukturierungen innerhalb des Dorffest-Vereins, "Kommando zurück". Zwar sind der siebte Zug der Feuerwehr und die Freien Blätz nicht mehr dabei, zwölf Vereine und Anbieter werden nach intensiver Planung allerdings am Engelsteig ihre Stände aufbauen. Das Bürgeramt sei einverstanden, erklärt der neue Dorffest-Vereins-Vorsitzende Bernfried Streibert. Allerdings müsse die Kindlebildstraße für Einsatzfahrzeuge und Busse frei bleiben. "Wir wollen das Dorffest in seiner ursprünglichen Form", sagt Streibert. Die Besucher erwarte Gewohntes. Mehr als 20 000 Gäste an drei Tagen kamen zuletzt, das war im Jahr 2014.

Für die ausrichtenden Vereine endet eine finanziell ungewisse Durststrecke. Beispiel Narrengesellschaft Zeppelin: "Für uns war es schwierig, zwei Jahre ohne Dorffest zu überleben", sagt Präsident Dominik Wollgast, beim Dorffest fürs Technische zuständig. Mit den Einnahmen würden Aktivitäten an der Fasnacht finanziert.

Programm

Die 24. Auflage des Wollmatinger Dorffests ist für das Wochenende von 1. bis 3. September geplant. Musikalisch unterhalten der Musikverein Wollmatingen, dessen Jugendmusik, Die Wilden Engel, und die Psychoband. Bernfried Streibert hat Peter Franzl an der Spitze des Dorffest-Vereins abgelöst, sein Stellvertreter ist Kilian Stadelhofer.