Konstanz Wollmatingen: Im September gibt es wieder ein Dorffest

Das wird die Freunde des Wollmatinger Dorffests freuen: Nach zwei Jahren Pause findet es wieder am ersten Septemberwochenende statt. Dies erklärte Bernfried Streibert, Vorsitzender des Dorffest-Dachvereins.

Er hat für den Veranstaltungsort eine Lösung gefunden. Die zwölf Vereine und Anbieter werden ihre Stände von 1. bis 3. September am Engelsteig aufbauen. Die Kindlebildstraße muss für Rettungsfahrzeuge frei bleiben. In den vergangenen zwei Jahren hatte es heftige Diskussionen um den Standort gegeben, was zu den Absagen führte.