Konstanz Wolfsbergers Film über das Scala wird doch noch fertig

Douglas Wolfsperger kann seinen Film über das geschlossene Scala-Kino fertigstellen – auch, weil die Stadt Konstanz dann doch noch großzügig war.

Ein paar Drehtage am Bodensee fehlen ihm noch, ein paar Spenden für die Produktion wären noch hilfreich. Aber dass der Film über das Ende des Konstanzer Scala-Kinos fertig wird, daran gibt es keine Zweifel mehr. Regisseur Douglas Wolfsperger wird das Vorhaben, das manchen in der Stadt zunächst gewaltig gegen den Strich ging, zu Ende bringen. Das sagte er jüngst bei einem neuerlichen Besuch in Konstanz. Gesprächspartner, Schauplätze, Szenen: Vieles ist bereits gedreht oder fest geplant, wie der aus Konstanz stammende Filmemacher sagt.

Und er ergänzt – möglich wurde das auch, weil die Stadt Konstanz aus dem Kulturfonds dann doch eine großzügige Unterstützung gab. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als sei den Kreuzlingern und Thurgauern der Film mehr wert als den Konstanzern, wo die Dokumentation immerhin spielt. 15 000 Euro zusätzlich bekommt der Regisseur nun. Damit, betont er, ist die Fertigstellung des Films garantiert. Dass er im Scala selbst nicht drehen durfte und dass der Hausbesitzer ein bereits gegebenes Interview zurückzog, schmerzt ihn zwar. Doch den Film verhindern konnten die Widerstände nicht.

Gleichwohl hofft Wolfsperger auf weitere Zuwendungen. Sie würden das Risiko für alle am Projekt Beteiligten vermindern, sagt er. Ihnen gehe es vor allem darum, die Geschichte vom Verlust einer Kulturinstitution zu erzählen – und damit eine Geschichte, die nicht auf Konstanz begrenzt ist. Genau aus diesem Grund kann Wolfsperger auch noch nicht sagen, wann und wo er erstmals zu sehen sein wird. "Wenn es die Chance auf ein Festival gibt", sagt er, "dann wäre das natürlich großartig." Die Konstanzer bräuchten dann noch etwas Geduld. Denn nach einem Bundesstart ist ein Dokumentarfilm für ein großes Festival nicht mehr interessant.

, kann spenden: Wolfspergers Konto „Scala-Filmprojekt“, IBAN DE09 1004 0000 0125 5355 02, oder steuerbegünstigt über die Internationale Akademie Berlin, Kennwort „Scala-Filmprojekt“, IBAN DE60 1002 0500 0003 1342 14.