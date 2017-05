Konstanz Wolfgang Waldraff ist seit einem halben Jahrhundert RSV-Vorsitzender

Der Radsportverein Viktoria 04 Dettingen scheint ohne Wolfgang Waldraff als Vorsitzenden kaum vorstellbar zu sein. Und obwohl Waldraff das Amt noch weiterführt, sähe er gerne einen verjüngten Vorstand, um neue Impulse in den Verein zu bekommen.

Dettingen – Seit 50 Jahren ist Wolfgang Waldraff Vorsitzender des Radsportvereins Viktoria 04 Dettingen. Für sein Engagement dankte ihm der Badische Sportbund mit der goldenen Ehrenmedaille. Der Bund Deutscher Radfahrer verlieh ihm bereits vor fünf Jahren die Ehrennadel in Silber.

"Eigentlich wollte ich im TSV Fußball spielen, das war aber nur eine kurzzeitige Karriere", erzählt Waldraff lachend. Sein Trainer habe ihm gesagt, dass Fußball nichts für ihn sei. Er solle es doch bei den Radsportlern versuchen. "Ich hatte zwei linke Füße", bekennt er seine Schwäche. Trotzdem sei es ihm Ernst gewesen, schließlich habe er schon Stutzen und Fußballschuhe gekauft.

Obwohl er damals noch kein Fahrrad besaß, beschloss Waldraff dem Rat des Fußballtrainers zu folgen. Von 1962 bis 1965 war er Vereinsdiener und Bannerträger. Unter anderem hatte er die Einladungen zu Sitzungen zu überbringen. Dann wählten ihn die Mitglieder zum Schriftführer. Damit war zwei Jahre später Schluss, denn 1967 wurde er erstmals zum Vorsitzenden gewählt. Ein halbes Jahr später heiratete er.

Auch im Bezirk Bodensee-Hegau des Badischen Radsport-Verbands war Wolfgang Waldraff 30 Jahre lang Vorsitzender. Heute ist der 72-Jährige Ehrenvorsitzender. 26 Vereine betreute er während der aktiven Zeit. Bei Versammlungen und anderen Veranstaltungen hatte er zu repräsentieren. "Meine Ehefrau Roswitha war viel allein", berichtet er.

Höhepunkte während seiner Zeit als Vereinsvorsitzender waren die beiden Bundestreffen der Radwanderer im Bund Deutscher Radfahrer und der Bundes-Ehren-Gilde. 1975 war es erstmals in ein Dorf vergeben worden, erinnert sich Waldraff. Sie mussten alles richtig gemacht haben, denn 1989 durften sie das Treffen nochmals ausrichten. Um 1978 herum sei er sogar in die Bundes-Ehren-Gilde aufgenommen worden, erzählt er stolz.

1996 war der RSV Mitgastgeber der Tour-Ginkgo, die in jenem Jahr Geld für die Nachsorgeklinik Tannheim sammelte. Mit prominenter Unterstützung durch ehemalige Spitzensportler Jürgen Hingsen (Zehnkampf) und Albert Zweifel (Radsport), wie Waldraff ergänzt. "Wir haben 21 Volksradfahren in Folge organisiert", berichtet er weiter. Gestiegene Kosten, die aufwendig zu erlangenden Genehmigungen und der Absperraufwand hätten mit zur Einstellung dieser Veranstaltungsreihe geführt.

Beim Korsofahren mit geschmückten Motorrädern und Fahrrädern errang der RSV mehrmals den Bezirksmeister-Titel. Einmal reichte es sogar für den badischen Landestitel. Überregionale Berühmtheit errang das Kunstradfahrerduo "Radellos" mit Hermann "Bobbi" Müller und Alois Demmler. "Ganz früher gab es auch Radball, heute haben wir keine aktiven Sportler mehr", berichtet Waldraff. Die Veranstaltungsaktivitäten beschränken sich – neben der Hauptversammlung – auf Anfahren im Frühjahr und Abfahren im Herbst. Annähernd gleich geblieben ist dafür die Mitgliederzahl. So um die Hundert seien es immer gewesen, berichtet der Vorsitzende.

Wolfgang Waldraff ist sich bewusst, dass sich etwas Entscheidendes ändern muss, um mehr Leben in den Verein zu bringen. "Nach 50 Jahren fehlt mir aber der Schub", bekennt er. Der derzeitige Vorstand sei zudem überaltert. Um etwas Grundlegendes zu ändern, brauche der RSV zwei Dinge: einen neuen, jüngeren Vorstand als motivierenden Ideengeber und einen Trainer.

Waldraff ist noch für ein Jahr als Vorsitzender gewählt. Ein Limit habe er sich nicht gesetzt. So könne es durchaus sein, dass er sich erneut für die zweijährige Amtsperiode wählen lasse. "Die haben quasi gesagt, du machst so lange du kannst", berichtet er.

Zur Person

Wolfgang Waldraff wurde am 13. Februar 1945 in Dettingen geboren. Er erlernte den Beruf des Glasers. "Das war nie mein Wunschberuf", erklärt er. Daher wechselte er bald als Lagerist nach Konstanz in die Niederlassung eines Hamburger Abholgroßmarktes. Sein Chef war Karl-Otto Dummer, einer der sechs Überlebenden beim Untergang des Segelschiffs Pamir 1957. Als der Großmarkt drei Jahre später schloss, ging Waldraff zur Ruppaner-Brauerei, wo er bis zur Rente im Jahr 2008 als Disponent arbeitete. (nea)