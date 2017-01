Konstanz Wohnprojekt für Senioren schafft Raum für die neue Wahlfamilie

Der Verein Aufwind Konstanz startet ein Projekt für Gemeinschaftliches Wohnen am Zähringer Hof. 13 Menschen ab 50 Jahre finden sich zusammen. Der Verein und die Wobak kooperieren dabei.

Konstanz – Noch einige Monate, dann steht für Monika Vogel der Start in einen neuen Lebensabschnitt an: der Umzug in ihre Wahlfamilie, mit den 13 Menschen ab 50 Jahre, die nicht verwandt sind, die in eigenen Wohnungen leben, und dennoch in Gemeinschaft. Am Zähringer Hof in der Wollmatinger Straße, auf dem früheren Gelände des Autohauses Gohm und Graf Hardenberg, baut die Wohnungsbaugesellschaft Konstanz (Wobak) auch für den Verein Aufwind Konstanz und dessen Vision fürs gemeinschaftliche Leben im Alter. Zwischen den 80 Mietwohnungen entstehen 14 für Aufwind. Sie sollen für den Verein das Modell für ähnliche Vorhaben werden.

Das Haus der Gemeinschaft, das sind künftig ein Treppenaufgang mit 14 Miet-Wohnungen, etwa die Hälfte frei finanziert und die andere Hälfte sozial gefördert für Menschen mit Wohnberechtigungsschein. 13 Mieter wollen hier einziehen. Eine Extra-Wohnung im Erdgeschoss dient ihnen als Raum für gemeinschaftliche Aktivitäten. Mieter dieses Raums ist der Verein Aufwind. Es sei die einfachste Lösung, um den Mietern des geförderten und des nicht geförderten Wohnraums den Zugriff auf dieses erweiterte Wohnzimmer zu bieten, sagt Hans-Joachim Lehmann, Referent der Geschäftsführung bei der Wobak. Der Aufwind-Raum könne auch für Lesungen und andere halböffentliche Veranstaltungen genutzt werden, sagen Albrecht Krapp, Vorsitzender von Aufwind, und dessen Stellvertreterin Monika Vogel. Deren Mann Wolfram Vogel, der frühere Sprecher der Universität Konstanz, hatte sich über Jahre hinweg für den Aufbau der Hausgemeinschaft besonders stark engagiert. Die Früchte seiner Arbeit kann er nicht mehr ernten. Er war im Februar 2015 im Alter von 71 Jahren gestorben.

Die 13 Menschen, die im Zähringer Hof die künftige Wahlfamilie bilden, kennen sich schon seit geraumer Weile. Sie haben das Projekt nicht nur gemeinsam geplant, sie haben sich regelmäßig getroffen, waren gemeinsam beim Kochen, Feiern und Wandern. "Das wächst so langsam zusammen", sagt Albrecht Krapp, der sich vor etwa fünf Jahren dem Verein angeschlossen hatte. Der 64-Jährige erhofft sich "Hilfe und Unterstützung von jemanden, der mehr ist als ein guter Nachbar." Er geht davon aus, dass die Kontakte und die Verantwortung füreinander alle gemeinsam rege und fit halten. Monika Vogel hatte schon vor gut zehn Jahren ein Projekt des gemeinschaftlichen Wohnens in Hannover kennengelernt. Sie habe die Gelegenheit gehabt, dort als Gast mitzuwohnen, und sei begeistert gewesen. Die Gemeinschaft in Norddeutschland habe Einzelwohnende und Paare umfasst. Die in Konstanz startet mit Einzelpersonen. Die Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen könnten langfristig aber freilich auch von Paaren belegt werden. Monika Vogel würde sich auch über Menschen freuen, die eben erst 50 Jahre alt geworden sind und Interesse zeigen fürs gemeinschaftliche Wohnen. Oftmals höre sie von den jüngeren Alten, sie wollten lieber jetzt noch nicht in eine Gemeinschaft. Für viele würde dies einen Einschnitt bedeuten. Monika Vogel wagt ihn: "Ich ziehe von einem Haus in eine Drei-Zimmer-Wohnung." Sie und andere machten so auch Wohnraum für Familien frei.

Wohnungen zu bauen, die auch noch passen, wenn die Menschen darin alt und möglicherweise körperlich gebrechlich geworden sind, das gehört bei der Wobak schon seit Jahren zum Standard. Hans-Joachim Lehmann spricht vom generationengerechten Bauen. Dieses bedeute beispielsweise, die Gänge so breit zu legen, dass sich darin auch jemand im Rollstuhl bewegen kann, die Bäder mit schwellenlosen Duschzugängen auszustatten und alle Wohnungen an einen Aufzug anzuschließen.

Schon vor rund zehn Jahren habe die Wobak Kontakt mit dem Überlinger Ableger von Aufwind gehabt, und dessen Ideen mit Interesse aufgenommen. Denn die alternde Gesellschaft stelle die kommunale Wohnbauwirtschaft vor neue Herausforderungen. Seit 2012 seien dann Aufwind Konstanz und die Wobak in Kontakt gewesen. Über die Jahre seien mehrere Grundstücke für die Verwirklichung einer solchen Gemeinschaft ins Auge gefasst worden, doch aus Gründen, die weder die Wobak, noch Aufwind zu verantworten haben, seien sie dann doch nicht in Frage gekommen. Am künftigen Zähringer Hof aber könne die Wobak nun die Räume für die neue Wahlfamilie schaffen. Dem Modellprojekt sollten weitere folgen, hatte Wobak-Geschäftsführer Bruno Ruess bei der Unterzeichnung des Vertrags zur Kooperation mit Aufwind erklärt.

Der Verein

Aufwind Konstanz hat rund 20 Mitglieder. Ein Teil wird am Zähringer Hof einziehen, alle gemeinsam wollen sie sich aber auch danach für weitere Hausgemeinschaften für Menschen ab 50 Jahren in Konstanz stark machen. Interessierte können unter anderem per E-Mail-Kontakt aufnehmen: monika.vogel@gmx.de

Weitere Gruppen: In Konstanz gibt es noch andere Gruppen, die gemeinschaftliches Wohnen planen, allerdings ohne Altersbeschränkung. Dazu gehören das Wohnprojekt und die Wohn-Werkstatt Leben & Teilen in Konstanz.

