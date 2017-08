Konstanz Wir lachen und wir beißen: MS-Patienten berichten aus ihrem Alltag

Jeden Monat treffen sich ein paar Konstanzer, die sich vielleicht nie kennengelernt hätten, wenn sie nicht dieselbe Krankheit hätten. Ein Gespräch über ein Leben zwischen Optimismus und Verzweiflung, Zukunftsangst und Hochzeitsplänen

Als Krankheit mit tausend Gesichtern gilt Multiple Sklerose, die häufigste Krankheit des Nervensystems im jungen Erwachsenenalter. An einem heißen Sommerabend blicke ich in sechs Gesichter zwischen 25 und 55 Jahren. Sie lachen, trinken, quatschen. In der Ecke liegt eine Tüte mit Kinderkleidung. Für die anderen Gäste sieht es wahrscheinlich nach einem netten Treffen unter Freunden aus. Für die, die heute Abend hier sind, ist es viel mehr als das. Einmal im Monat können sie hier offen über das sprechen, was ihr alltägliches Umfeld nur schwer nachvollziehen kann. Wie viel Kraft es kostet, zu Treffen wie diesen zu kommen. Wer noch mit dem Auto kommen kann. Ob man schon einen Katheter braucht. Wann der letzte Schub war. Auch Sterbehilfe und Freitod sind ein Thema. Es ist keine Selbsthilfegruppe, und doch helfen sie sich gegenseitig, optimistisch zu bleiben angesichts einer Krankheit, die noch als unheilbar gilt. Multiple Sklerose ist eine Krankheit, die am Anfang für Außenstehende oft unsichtbar ist, den Betroffenen im Alltag aber eine unheimliche Kraft abverlangt. Was das Leben mit MS bedeutet, berichten Andreas Friedel, Katharina Lehner (Name geändert) , Julia Hölzle, Ulrike Soldner, Martina Rauch und Claudia Baumann (Name geändert) im Gespräch.

Andreas Friedel: Ich habe kein Problem damit, meinen echten Namen in der Zeitung zu lesen. Meine Devise lautet seit Jahren: Hosen runter. Was können wir schon verlieren? Äußerlich kann ich meine Krankheit sowieso nicht mehr verstecken. Ich sitze seit Jahren im Rollstuhl und habe das volle Programm – inklusive Pflegestufe drei und einem Bauchdeckenkatheter.

Ich mache meine Krankheit noch nicht so öffentlich. Es würde mich nerven, wenn mich alle darüber definieren. Schließlich habe ich habe viele Rollen: Mutter, Schwester, Freundin, Pädagogin. Mein Fokus liegt immer noch auf der Arbeit mit den Kindern. Julia Hölzle : Mir ging es ähnlich. Ich wollte und will mich nicht über diese Krankheit definieren lassen. Aber das Verstecken über diesen langen Zeitraum habe ich auch nicht mehr ausgehalten. Dass ich öffentlich gemacht habe, wie es mir geht, war eine Befreiung. Ein erster Schritt zur Verarbeitung.

Andreas hat zum Beispiel vor kurzem seine Hochzeitsbilder aus Bozen geschickt. Andreas Friedel (lächelt): Ja, der Weg zum Traualtar war im Rollstuhl etwas holprig, aber es war wunderschön.

Kontaktgruppe

Die „optiMiSten“ ist eine neu gegründete Konstanzer Kontaktgruppe für junge MS-Patienten zwischen 25 und 55 Jahren. Ulrike Soldner und Julia Hölzle beschreiben sie so: „Wir wollen nicht am Tisch sitzen und über unsere Krankheit jammern. Wir wollen Erfahrungen austauschen, Fragen stellen und gemeinsam Antworten finden. Wir wollen zusammen Spaß haben und erleben, dass das Leben auch noch mehr bereit hält als MS. OptiMiSten eben. Jung bedeutet bei uns nicht Lebensjahre, sondern Lebenseinstellung. Wir freuen uns, wenn du aktiv im Leben stehst, vielleicht berufstätig bist, Familie und Kinder versorgen musst und eigentlich gar keine Zeit hast für MS“.

die_optimisten@gmx.de