vor 29 Minuten sk Konstanz Wilhelm-Graf-Platz: 5000 Euro Schaden durch Kratzer im Lack

Ein unbekannter Täter hat bereits am vergangene Sonntag zwischen 11.45 Uhr und 19.30 Uhr einen Audi S7 zerkratzt, der am Wilhelm-Graf-Platz in Konstanz-Staad abgestellt wurde.