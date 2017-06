Konstanz Wieder keine Lösung im Herosé-Streit: Gemeinderat verweist Thema Ordnungsdienst an Fachausschuss

Einmal mehr müssen Konstanzer Bürger auf eine Lösung des Streits am Herosé-Park warten. Der von der CDU-Fraktion vorgeschlagene Kommunale Ordnungsdienst kommt vorerst nicht, der Vorschlag wurde auf Antrag des Jungen Forums an den Fachausschuss verwiesen.

Konstanz – Anwohner der Uferbereiche müssen sich auf weitere heiße Nächte einstellen. Nicht nur, weil die Temperaturen jenseits der 30 Grad liegen. Es wird diesen Sommer wohl keinen Streifendienst geben, der im Herosé-Park, am Schänzle oder entlang der Seestraße für Sicherheit und Ordnung sorgt. Nachdem die Beauftragung eines externen Präventionsteams bei den Räten bereits gescheitert war, weil sich die Mehrheit das Thema Ordnung in städtischer Hand wünschte, ist seit Donnerstag klar: Vorerst wird es auch keinen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) geben. Auf Antrag des Jungen Forum (JFK) wurde der von der CDU-Fraktion angeregte Beschluss vom Gemeinderat an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Zuvor scheitere ein Antrag der Linken Liste, den Tagesordnungspunkt gänzlich abzusetzen.

"Wir berufen uns ganz einfach auf die korrekte Beratungsfolge", begründete der JFK-Fraktionsvorsitzende Matthias Schäfer. Und diese laute: Zunächst berät der Fachausschuss, anschließend der Gemeinderat. "Dass nun genau diejenigen am lautesten Schreien, die sich sooft schon auf diese Reihenfolge berufen haben, wundert mich", ergänzte Schäfer. Geschrien wurde zwar nicht, laut wurde es dennoch, als der Verweis das notwendige Quorum mit zwölf Stimmen erreichte. Stadtrat Jürgen Faden (Freie Wähler) vermutete hinter dem Vorstoß, eine "Verzögerungs- oder Verhinderungstaktik. Es wäre ehrlicher gewesen, wir hätten das jetzt ausdiskutiert und anschließend demokratisch abgestimmt." Zumal den Fraktionen alle Fakten bekannt gewesen seien, da das Thema KOD im November 2015 schon einmal diskutiert wurde – damals ohne Erfolg.

Weitere Informationen Kommentar zur Situation im Herosé-Areal: Der vergessene Bürger

Eine Mehrzahl der Räte mahnte an, der Dringlichkeit des Themas Vorrang vor bürokratischen Reihenfolgen einzuräumen. "Warum macht ihr das jetzt bloß?", raunte der FDP-Fraktionsvorsitzende Heinrich Everke seinem Ratkollegen Schäfer zu.

Das JFK würde laut Schäfer, "übriges Geld lieber für wichtigere Dinge einsetzen". Wenn schon neues Personal eingestellt würde – der Vorschlag der Stadt sieht 5,5 Stellen für den KOD vor – dann sei es angesichts der vielen Bauvorhaben in diesem Bereich besser aufgehoben. Dass das JFK ungeachtet der nicht korrekten Beratungsfolge "sachlich gegen den KOD ist, dabei bleiben wir", sagte Schäfer.

Vorstoß der Jungen Union

Auch aus den eigenen Reihen gab es Zweifel an der Wirksamkeit des CDU-Antrags. So empfahl die Junge Union Konstanz (JU) in einer Presseerklärung, ein Gesamtkonzept für den Seerhein zu schaffen, statt sich allein auf Sicherheit und Ordnung zu beschränken. "Das Glasflaschenverbot und die jetzige Diskussion um Sicherheitsdienste, die bereits im Anfangsstadium gescheitert sind, zeigen uns doch eindeutig, dass wir statt einer Verbotskultur neue Ideen brauchen", sagte der stellvertretende JU-Stadtverbandsvorsitzende, Levin Eisenmann. Seit Jahren fehle es in der Stadt an Freizeit-Alternativen zum Herosépark. Laurenz Krüder, JU-Stadtverbandsvorsitzender, bringt eine Umwandlung des Webersteigs in einen verkehrsberuhigten Bereich, eine Erweiterung der Strandbar neben der HTWG und eine Aufwertung der Anlagen beim Europahaus ins Spiel. Krüder fordert: "Man sollte den Mut haben, neue Ideen zu entwickeln."

Der Vorschlag der Stadt

Die Einrichtung eines Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) wurde in Konstanz bereits im November 2015 diskutiert. Damals lehnte ihn der Gemeinderat auf Empfehlung der Verwaltung mit klarer Mehrheit ab. Begründet wurde das Nein vor allem mit den zu hohen Kosten. Der aktuelle Vorschlag der Verwaltung sieht einen Kompromiss vor. Demnach würden die Mitarbeiter des KOD in den Monaten von Oktober bis März den Gemeindevollzugsdienst bei der Überwachung des Verkehrs unterstützen. Weil die KOD-Mitarbeiter so im Winter Einnahmen durch Ordnungsgelder erzielen könnten, sinken laut Stadtverwaltung die Kosten von 331 000 Euro aus der Rechnung von 2015 auf rund 187 000 Euro im nun an den Fachausschuss verwiesenen Vorschlag. (bbr)