Konstanz Wie soll sich Konstanz entwickeln? Die Bürger sollen bei dieser Frage mitreden

Eien große Konferenz nimmt den sparsamen Umgang mit Flächen in den Fokus. Bürger haben die Chance, mit Studenten der Hochschulen ins Gespräch zu kommen, ihre Meinung zu sagen und mit ausgewiesenen Experten zu diskutieren – unter anderem mit dem Planer der weltweit beachteten Hafencity in Hamburg.

Es sind Fragen, die alle betreffen – ob sie schon in Konstanz wohnen oder noch nicht, ob sie Wohneigentum besitzen oder Mieter sind, ob sie dem weiteren Wachstum der Stadt aufgeschlossen oder kritisch gegenüberstehen. Verhandelt wird nicht weniger als die künftige Entwicklung des Lebensraums Konstanz, und dazu bietet die Stadtverwaltung in dieser Woche eine Tagung an, die Experten und Bürger ins Gespräch bringt. Nicht zufällig stehen die beiden Dialogtage am Donnerstag und Freitag im Rahmen des großen Projekts Zukunftsstadt, und ganz bewusst spielen die beiden Hochschulen dabei ebenso eine Rolle wie namhafte Stadtplaner, Architekten und Beteiligungsexperten.

Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn und Marion Klose als Chefin des Amts für Stadtplanung und Umweltschutz hoffen auf eine rege Beteiligung. Am Donnerstagnachmittag und Freitag haben alle Interessierten die Gelegenheit, ihre Ideen einzubringen und mit Fachleuten zu diskutieren. In Vordergrund steht eine Frage mit einigen Konfliktpotenzial: "Es geht vor allem um den persönlichen Flächenbedarf", sagt Langensteiner-Schönborn. Vorgestellt und entwickelt werden sollen Idee, wie Menschen auf weniger Raum ein besseres Leben haben – zum Beispiel durch flexible Grundrisse in Wohnungen und geteilte Angebote wie Gästeappartements. Das Schlagwort dafür hat Oberbürgermeister Uli Burchardt bereits vorgegeben: "Qualität statt Quadratmeter".

Langensteiner will das Thema vor allem von der Verzichts-Debatte lösen, wie er vor den Dialogtagen mit dem Motto "Vom Dialog zum Grundriss" betont. Auf die Herausforderung, mehr Menschen auf knappem Raum unterzubringen, müssten gesellschaftlich akzeptierte Antworten entwickelt werden. Vom Wettbewerb Zukunftsstadt, in dessen Rahmen auch die Tagung nächste Woche läuft, erhofft sich Marion Klose allgemeingültige Konzepte, die auf jedes neue Bauprojekt angewendet werden können. Und: "Wir wollen zeigen, dass Stadtentwicklung Spaß macht!"

Mit an Bord sind die Universität und die Hochschule. Forscher und Studenten aus mehr als einem Dutzend Fachrichtungen bearbeiten das Thema bereits seit vielen Monaten. Ergebnisse stellen sie in einer lockeren Konferenz zur Diskussion. HTWG-Professor Thomas Stark nennt zwei Beispiele aus einer Arbeit, die alle Grenzen von wissenschaftlichen Disziplinen sprengen. So haben Psychologen und Soziologen der Universität ergründet, wo die Grundbedürfnisse der Menschen liegen und eigentlich Wohnwert ausmacht. An der HTWG hat sich ein Team mit den Zukunftsstädten der Vergangenheit befasst und überprüft, was aus den Lösungsansätzen von früher wurde.

Die Wege, auf denen sich die Bürger einbringen können, sind vielfältig. Am Eröffnungsabend ist das Mikrofon offen für Drei-Minuten-Redebeiträge. Am Freitag können sich Interessenten eine Arbeitsgruppe aussuchen und dort aktiv mitwirken. Dass auch Bürger die Chance ergreifen, die sich sonst kein Gehör verschaffen, davon geht Langensteiner-Schönborn fest aus: "Das Thema geht alle an, und wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass solche Angebote breit angenommen werden."

Warum Mitmachen bei Dialogtagen lohnt

Am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. Juni laden Stadt und Hochschulen zu den Dialogtagen zur Zukunftsstadt an die HTWG ein.

Es ist Platz für alle Meinungen. Am Donnerstag, 1. Juni, ist die Bühne offen für das Mitreden bei der Zukunftsstadt. Nach der Präsentation der studentischen Arbeitsgruppen (15 bis 18 Uhr, Raum L 007 an der HTWG) können alle, die Interesse haben, (19 Uhr, HTWG-Aula) einen drei-Minuten-Diskussionsbeitrag leisten. Dabei sind OB Burchardt, Stadtplanungs-Chefin Marion Klose und der externe Raum- und Stadtplaner Hennig Stepper. Es gibt die Chance, mit renommierten Experten zusammenzuarbeiten. Am Freitag, 2. Juni, laufen Arbeitsgruppen (9 bis 15 Uhr). Diese werden geleitet von Agnes Förster (Beteiligungsexpertin), Bernd Künne (Stadt- und Verkehrsplaner), Georg Kogler (Architekt, Seestadt Aspern in Wien) und Kees Christiaanse (Städtebau-Professor an der ETH Zürich, Wettbewerbssieger Hafencity Hamburg). Mit der Zukunftsstadt können sich die Konstanzer an die Spitze der Entwicklung stellen. 168 Kommunen hatten sich beim Wettbewerb "Zukunftsstadt" des Bundesforschungsministeriums bewoben. Mit 19 anderen ist Konstanz in die zweite Runde gekommen. Das Ziel ist es, die neuesten Ansätze und Arbeitstechniken in der Stadtentwicklung zu erproben und voranzubringen. (rau)

Alles über die Zukunftsstadt und die Dialogtage am 1. und 2. Juni: www.zukunftsstadt-konstanz.de