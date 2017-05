Konstanz Wie sich die Litzelstetter beim Frühstück begegnen

Gelungene Premiere am Muttertag: Rund 100 Kinder und Erwachsene kamen zum ersten Bürger-Brunch der Litzelstetter Bürgerstiftung. Es soll nicht die letzte Aktion dieser Art im Konstanzer Teilort sein.

Die Dorfwiese machte am Sonntag ihrem Namen alle Ehre. Tische und Bänke standen malerisch auf der Grünfläche und Kinder und Erwachsene deckten liebevoll für das Frühstück ein. Hier wurden Blumen in Vasen drapiert, dort Servietten kunstvoll gestaltet, die Mahjongg-Clique benötigte einen Zusatz-Tisch, um all ihre mitgebrachten Delikatessen anrichten zu können, und alle hatten ihren Spaß.

"Ich finde den Bürger-Brunch super!", lobte Shaila Mhalas, die seit eineinhalb Jahren in Litzelstetten wohnt, die Initiative der Litzelstetter Bürgerstiftung, die mit tatkräftiger Unterstützung der Nachbarschaftshilfe das Freiluft-Frühstück initiiert hat. "Man kann zum einen selbst kreativ sein, man kommt zusammen und lernt neue Leute kennen", ergänzte sie. Auch die Jugend fand großen Gefallen an dem Luxus-Picknick. "Es ist toll, wenn man sich einfach so trifft. Das ist fast wie ein Fest", meinte die zwölfjährige Clara. Vor allem sei ein Frühstück im Freien einfach klasse, denn "man ist an der frischen Luft, spürt die Natur und es ist nicht so laut wie in einem Raum", erläuterte sie. Dass der Termin auf den Muttertag gelegt wurde, fand Clara perfekt. "Das ist schön für die Mütter, denn die ganze Familie ist zusammen, hat Zeit und keiner verschwindet gleich wieder auf sein Zimmer."

Muttertags-Überraschungen gab es gestern Vormittag einige. Brigitte Fuchs zum Beispiel freute sich über eine heimlich gebackene Muttertags-Torte und meinte stolz über ihren Nachwuchs: "Da hab ich wohl einiges richtig gemacht." Richtig gemacht hat es vor allem die Bürgerstiftung, denn die Aktion mitsamt Plan G – der Möglichkeit bei Regen in das nebenliegende Gemeindehaus wechseln zu können – stieß auf positive Resonanz.

"Eine tolle Idee, denn hier können sich die Bürger in netter Atmosphäre austauschen", würdigte auch Ortsvorsteher Wolfgang Gensle und fügte an. "Nachbarschaftshilfe und Bürgerstiftung sind für Litzelstetten zwei wichtige Institutionen." Aufgrund des Premieren-Erfolgs steht eines fest: Der Bürger-Brunch wird wiederholt.