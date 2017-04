Allensbach Wie sich die Campingplätze für die Freiluftsaison fit machen

Was hat sich während der Wintermonate auf den Campingplätzen getan? Die Pächter haben sich mit Elan an viele Neuerungen gemacht, schließlich ist die Zahl der Besucher immens hoch.

Herr Klapper und Frau Storch, die beiden Maskottchen des Dingelsdorfer Campingplatzes Klausenhorn, brüten bereits. Auch die ersten Campinggäste konnten Platzverwalter Klaus Engelmann und sein Team längst begrüßen. Die Wintermonate hat das Team des Campingplatzes für Instandhaltungsmaßnahmen genutzt. Das größte Projekt war die grundlegende Renovierung des Sanitärgebäudes. Insgesamt stehen auf dem Campingplatz Klausenhorn 230 Stellplätze zur Verfügung. Für das Jahr 2017 wurde aufgrund der großen Nachfrage seitens der Feriengäste – vor allem Fahrrad- und Motorradfahrer – das Angebot an Mietunterkünften vergrößert. Drei Schlaffässer sowie fünf Mietwohnwagen gab es bereits. "In dieser Saison bieten wir auch drei Hüttchen und wir haben sechs Bauwagen umgebaut", erläutert Klaus Engelmann. Die Bauwagen sind um ein Zirkuszelt angeordnet, so dass die Gäste vor Regen geschützt ins Freie treten können und ein großes Aufenthaltszelt zur Verfügung haben. Worüber sich Klaus Engelmann freut: "Unser Campingplatz wurde neuerlich vom Deutschen Tourismusverband mit vier Sternen bewertet." Was den Urlaubern besonders gefalle: "Bei uns ist noch heile Welt", so Engelmann.

Heile Welt und vor allem Naturerlebnisse schätzen auch die Feriengäste auf dem Dingelsdorfer Campingplatz Fließhorn. "Unser Platz liegt mitten im Naturschutzgebiet, fernab von Eisenbahnstrecken und Verkehrslärm. Er ist nicht parzelliert und wirkt vor allem aufgrund des alten Baumbestands wie ein großer Park", beschreibt Betreiberin Marion Hornstein. 120 Plätze für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte stehen zur Verfügung und es gibt einen kleinen, eigenen Hafen. Vor Saisonbeginn wurden die normalen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Erst nach der Saison 2017 steht am Fließhorn eine große Investition an: Das Gebäude, in dem sich ein öffentliches Restaurant befindet, wird saniert.

Zahlen und Fakten zur den Campingplätzen Allensbach

Die Campingplätze sind die wichtigsten touristischen Betriebe in der Gemeinde. Allensbach registrierte 2016 den Rekordwert von 41 060 Übernachtungen, in Hegne waren es 26 734. Zusammen macht das knapp 30 Prozent der Gesamtübernachtungszahlen aus. Nicht mitgerechnet seien dabei die knapp 90 Dauercamper auf beiden Plätzen, so Ulla Hirschböck vom Verkehrsbüro. Hauptamtsleiter Stefan Weiss erklärt, der Gewinn für die Kommune – für den Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze – liege in der Regel im unteren fünfstelligen Bereich. Der allgemeine Haushalt habe zudem Einnahmen durch Kurtaxe und Zweitwohnungssteuer (von Dauercampern) im unteren sechsstelligen Bereich. Der Allensbacher Platz bietet zirka 135 Stellplätze für Wohnwägen und Wohnmobile sowie für 80 Zelte, außerdem acht Radlerzimmer und 13 Holzbungalows. Die Auslastung liege bei rund 70 Prozent, erklärt Pächter Frank Kühnel. Auf dem Hegner Platz kommen bis zu 41 Wohnwagen und -mobile unter sowie maximal 160 Zelte. Zudem gibt es sechs Mietcaravans und sieben Schlaffässer. Die Auslastung sei „extrem hoch“, so Pächter Matthias Kunz.

Reichenau Auch auf der Insel Reichenau ist der Campingplatz Sandseele der wichtigste touristische Betrieb. Mit 53 607 Übernachtungen machte er 38,5 Prozent der Gesamtübernachtungszahlen (rund 193 000) auf der Insel aus. Mit einbezogen sind hier die Dauercamper nach einem durchschnittlich berechneten Schlüsselsatz. Der Campingplatz Sandseele bringt der Gemeinde als Betrieb gewerblicher Art in der Regel einen jährlichen Gewinn im unteren fünfstelligen Bereich und bei der Kurtaxe ebenso. In der Sandseele gibt es Platz für zirka 200 Wohnwagen und -mobile sowie 50 Zelte. Zudem stehen neun feste Unterkünfte für maximal 26 Personen zur Verfügung. Die Kapazitäten seien in Ferienzeiten in der Regel komplett ausgelastet, so Pächter Patrik Motz, sonst sei das sehr wetterabhängig.

Dingelsdorf Insgesamt 61 350 Übernachtungen hat Platzwart Klaus Engelmann im Jahr 2016 auf dem Campingplatz Klausenhorn in der Hornwiesenstraße 40/41 in Dingelsdorf zu verzeichnen. 11 209 Übernachtungen gab es 2016 auf dem Campingplatz Fließhorn am Fließhorn 1.

Litzelstetten Aktuelle Übernachtungszahlen für den Campingplatz in der Großherzog-Friedrich Straße 43 waren nicht zu erfahren. Ortsverwaltungsleiter Klaus Frommer berichtete von 1706 im Jahr 2013. (toz/as)

Dass es auch in Litzelstetten einen Campingplatz gibt, wissen die wenigsten. Die kleine Anlage, die für etwa 50 Campingwagen und Zelte ausgelegt ist, hat ebenfalls direkten Seezugang. Im Winter wurden im Hauptgebäude hochnotwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, wie Klaus Frommer, Leiter der Litzelstetter Ortsverwaltung, erläutert. Der Rasen wurde neu eingesät und die Stellplätze, die sich in Hanglage befinden, wurden wieder etwas nivelliert. Derzeit diskutiert man über eine Neukonzeption des 1954 eingerichteten Campingplatzes.

Caroline und Patrik Motz, das Pächterpaar des Campingplatzes Sandseele auf der Insel Reichenau, hatte auch im Winter reichlich zu tun. „Nach der Saison ist vor der Saison“, sagt Patrik Motz in Anlehnung an eine alte Fußballweisheit von Sepp Herberger. Und Caroline Motz fügt an: „Die Leute denken, wir schließen ab und fahren in die Karibik. Schön wär’s.“ Gleich nach der Saison im Oktober habe man mit Personal und Lieferanten ein Resümee gezogen, was gut lief und was man besser machen könnte. Und bald seien schon wieder die ersten Reservierungen per E-Mail gekommen. Zudem seien Gastro- und Personalmessen besucht worden. Beim Personal gebe es zwar einen festen Stamm, aber man wisse nie so genau, wer wirklich im nächsten Jahr wieder da sei, so Patrik Motz. Auch Geld hätten sie wieder investiert, erklären sie. Caroline Motz berichtet, man habe neue, leistungsstärkere Öfen für die Küche gekauft, die die Zubereitung bestimmter Speisen erleichtern und beschleunigen sollen, sowie einen größeren Kühlraum und eine neue Schankanlage einbauen lassen. Auch galt es, Bierleitungen neu einzuziehen.

Sophia Wiegmann und Frank Kühnel, die Pächter des Allensbacher Platzes, haben ebenfalls ordentlich investiert. Für rund 90 000 Euro kauften sie 13 kleine, mobile Holzbungalows auf Rädern, um für Gäste ohne Wohnwagen das Angebot an festen Unterkünften auszuweiten – natürlich in Absprache mit der Gemeinde, wie Kühnel betont. „Die Nachfrage ist immens, insbesondere von Familien mit kleinen Kindern“, erklärt er die Notwendigkeit. In jedem dieser Holzhäuschen, die als Bausätze vom Campingplatzteam selbst zusammengezimmert werden mussten, können bis zu vier Personen übernachten.

Die Saisonvorbereitung begann auch in Allensbach bereits im Herbst – mit der Neuaussaat der Camperwiese. „Das war ein Acker“, so Kühnel. Wiegmann erklärt, dass man den ganzen Winter über plane. Vor allem, genügend Personal zu finden, sei nicht einfach – insbesondere für die Küche.

Matthias Kuntz, der Pächter des Hegner Platzes, berichtet ebenfalls, dass es viel zu tun gab – sowohl bei der Pflege der Anlage als auch bei der Personalsuche oder der Bearbeitung von Reservierungsanfragen. Investiert wurde zudem in vier neue Schlaffässer aus Holz. Mitarbeiter Alex Halbherr erklärt: „Die urigen Fässer in erster Reihe zum See haben einen besonderen Charme und werden immer beliebter.“