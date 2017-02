Konstanz Wie gemeinsam alt gewordene Paare leben und künftig leben werden

Das Durschnittsalter von Heiratenden bei der Eheschließung steigt. Und auch angesichts der Demografie stellt sich die Frage: Wie werden gemeinsam alt gewordene Paare in Zukunft leben? Forscher machen derweil Alleinlebenden Mut: Bei manchen Älteren könne das Allein leben auch Kräfte freisetzen.

Klaus Zimmermann (die Namen der hier genannten Ehepaare wurden von der Redaktion geändert, auch die Pflegefachkräfte wollen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen) hat seiner Annelise das Frühstück hergerichtet. Marmelade, Kaffeekanne, Tassen, Teller und Besteck stehen dicht gedrängt auf einem Tablett. Gleich können sie gemeinsam essen. Wie an beinahe jedem Tag in den letzten 65 Jahren. Annelise Zimmermann möchte im Garten frühstücken. Sie nimmt das Tablett und macht sich auf den Weg. Ein lauter Schlag, das Splittern von Glas und Porzellan – Klaus Zimmermann eilt nach draußen. Seine Annelise liegt auf dem Boden, umgeben von den Trümmern des Frühstücks. Sie hat sich ihren Oberschenkelknochen gebrochen. Fünf Wochen vor ihrer eisernen Hochzeit müssen sich Annelise und Klaus trennen. Sie muss auf den Operationstisch, in Reha und Pflegeheim, er bleibt im gemeinsamen Haus zurück. Dass seine Frau vielleicht nie mehr dorthin zurückkehren wird, bricht dem alten Mann das Herz. Auch nach 65 Jahren Ehe können er und seine Annelise nicht ohneeinander sein.

Noch ist die Paarbeziehung, ob nun in Form der Ehe, als eingetragene oder formlose Partnerschaft, die vorherrschende Form der gemeinsamen Lebensgestaltung in Deutschland. Gerade die Generation der Zimmermanns lebt noch heute in langjährigen Ehen. Damals, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde jung geheiratet und selten die Scheidung vollzogen.

So auch bei den Schultes. Ein weiteres Konstanzer Paar, das auf über 60 gemeinsame Jahre zurückblicken kann. Irmgard Schulte ist 77 Jahre alt, ihr Mann Reinhard 83. Sie kennen sich seit Weihnachten 1954. Sie waren ein junges Paar, wurden junge Eltern, voll berufstätig. Sie stritten sich oft. Dennoch stand das Wort Trennung bis heute nie im Raum. Was ist das Geheimnis einer so langen Beziehung? "Unsere Liebe hat sich aufgeteilt in Liebe, Vertrauen und Fürsorge", meint Irmgard Schulte. Wenn sie spricht, schaut ihr Mann sie aufmerksam an und wartet bis sie ihm einen Blick zuwirft. Erst dann, als sei sie die Regisseurin im gemeinsamen Stück, beginnt er zu sprechen: "Es ist anders als früher, aber es ist schön. Wenn wir nachts ins Bett gehen, fragen wir einander, ob alles gut ist. Und wenn alles gut ist, kann man einschlafen."

Viele langjährige Ehepaare sind im hohen Alter in irgendeiner Form auf Pflege oder Hilfe im Alltag angewiesen. Eine langjährige Fachkraft in der ambulanten Pflege meint: "Die meisten Ehepaare im Alter über 75, die ich erlebe, können sich nicht mehr riechen oder leben nebeneinander her. Ob da im Alltag Liebe noch irgendeine Rolle spielt, wage ich nicht zu beurteilen." Barbara Senger-Riedle, Leiterin des ambulanten Pflegedienstes der Caritas, sagt: "Wenn ein Partner dement und der andere nicht mehr in der Lage ist zu gehen, dann übernimmt einer die Rolle der Beine und der oder die andere die Aufgabe des Kopfes. Diese Menschen können nicht mehr ohneeinander. " Auch Sexualität spiele in jedem Alter und jeder Krankheit zum Trotz noch eine Rolle, meint eine weitere Pflegefachkraft. Das Thema Sexualität und erst recht Homosexualität sei für die meisten Alten zwar ein absolutes Tabuthema, aber: "Liebesbedürfnis – das heißt nicht unbedingt Sex, sondern auch mal nur Streicheln oder sich aneinander anlehnen – ist im Alter weiter vorhanden. Gerade viele Männer erleben nochmal ihren siebten Frühling, wie ich es gerne nenne."

Schon die Kinder der Zimmermanns hatten ein anderes Bild von Partnerschaft als ihre Eltern. In Konstanz werden etwa 550 Ehen pro Jahr geschlossen. Das durchschnittliche Eheeintrittsalter stieg bei Männern und Frauen seit den 70er-Jahren gleichermaßen um circa neun Jahre an. Auf 34 Jahre bei Männern und 31 Jahre bei Frauen. Im Jahr 2016 lösten Scheidung oder Tod 378 Konstanzer Ehen auf. Deutschlandweit geschehen etwa zwei Drittel aller Eheauflösungen durch den Tod eines Partners und nicht durch Scheidung. Für die einen wiegt der Tod des Partners so schwer, dass sie sich komplett in ihrer Trauer isolieren. Andere blühten nach dem Tod des Partners regelrecht noch einmal auf, berichten mehrere Pflegekräfte. Eine lange Partnerschaft könne im Alter zur Last werden. Oft sei es die Entscheidung den eigenen Partner entweder zu pflegen oder ihn alleine in eine Einrichtung zu geben, die alte Menschen innerlich zerreiße. Wenn der Partner tot ist, sind Pflegekräfte nicht selten die einzigen Bezugspersonen. Und die können in der Regel neben Pflegearbeit unter Zeitdruck kaum auch noch psychologische Aufbauarbeit leisten. Wenn ein großer Teil der heute 20-Jährigen einmal ohne Partner alt wird, könnten Einsamkeit und ein Mangel an Pflegekräften noch viel größere, gesellschaftliche Probleme werden. Das bisherige System ist gewissermaßen auf pflegende Angehörige ausgelegt.

Gemeinsam haben die Zimmermanns zahlreiche Schicksalsschläge erlebt. Einer davon Annelises Schlaganfall, der sie zum Pflegefall machen sollte. Klaus pflegte seine Frau die folgenden acht Jahre im eigenen Haus. Er verschweigt nicht, dass eine so lange Beziehung manchmal hart ist: "Natürlich gibt es immer wieder Probleme. Aber wie der Pfarrer bei der Hochzeit sagt: In guten, wie in schlechten Zeiten." Wenn er heute in der Zeitung lese, dass sich manche Paare nach acht Jahren, manchmal sogar nach acht Wochen schon wieder trennten, dann frage er sich, was mit den Menschen los sei.

"Allein leben kann Kräfte freisetzen"

Hans-Werner Wahl ist als Professor psychologischer Alternsforscher an der Universität Heidelberg. Im Interview spricht er über Forschungen zu Liebe und Partnerschaft im Alter.

Herr Wahl, was bedeuten Partnerschaft und Ehe für den Prozess des Alterns?

Nahe familiäre Beziehungen sind für ältere Menschen sehr bedeutsam. Ältere Paare sind besonders gut darin, Zufriedenheit und kognitive Leistung im Miteinander aufrechtzuerhalten – zum Beispiel weiß der eine etwas, das der andere vergessen hat – und Streit zu vermeiden. Allerdings gibt es auch zunehmend Ältere in der Paartherapie.

Altern allein lebende Menschen anders?

Es stimmt zwar schon, dass das Einsamkeitsrisiko bei Alleinlebenden in jedem Alter erhöht ist. Aber Untersuchungen zeigen auch, dass gerade alleinlebende Frauen sehr gut darin sind, soziale Netzwerke aufrechtzuerhalten oder nach der Verwitwung sogar noch auszubauen. Alleinleben im späten Leben kann also auch Kräfte freisetzen.

Was wird anders sein, wenn die heute 30-Jährigen einmal alt sind?

Das Konzept der Familie und der engen und langfristigen Partnerschaft wird noch lange Bestand haben. Auch wird es mehr hochaltrige Paare geben, bei denen einer pflegebedürftig ist. Wir werden Auswirkungen sozialer Netzwerke und neuer Kommunikationsformen sehen. Neue Technologien werden zukünftig vermutlich auch spät ganz selbstverständlich eingesetzt, etwa bei roboter-gestützter Pflege.

Fragen: Marc-Julien Heinsch