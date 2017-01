Es soll kein ganz normaler Tag werden: Die großen Konstanzer Narrenvereine Niederburg und Blätzlebuebe tun sich zusammen, um den Rosenmontag als närrischen Höhepunkt zu retten. Im Zentrum ihrer Bemühungen stehen die Kinder.

Wenn man Mario Böhler und Andreas Kaltenbach gemeinsam erlebt, sollte man es nicht für möglich halten, dass es diese Eifersüchteleien und diesen Neid zwischen den Narrenzünften der Stadt wirklich gibt. Die Präsidenten der großen Vereinigungen Niederburg und Blätzlebuebe sitzen an einem Tisch und sprudeln nur so vor Ideen. Sie verstehen sich gut, die beiden, und zumindest zwischen ihren Gruppen scheinen die Rivalität und der Kampf um die Deutungshoheit über die richtige Art, Fasnacht zu feiern, überwunden. Ob sie damit Erfolg haben, wird sich am Rosenmontag zeigen. Denn erstmals treten die beiden Vereine als Veranstalter eines großen gemeinsamen Programms auf.

Warum sie das machen? Kaltenbach und Mario Böhler sagen es wie aus einem Mund: "Wir wollen und müssen den Rosenmontag beleben." Närrische Aktionen gab es in der Stadt an diesem Tag zwar immer wieder, doch als ein Haupttag der närrischen Zeit war er in den vergangenen Jahren kaum mehr wahrzunehmen. Soll der Rosenmontag dem Alltag entrissen bleiben, soll die Schließung der Geschäfte und Dienststellen weiter ihre Rechtfertigung behalten, muss mehr los sein, das ist die Überzeugung nicht nur der beiden Präsidenten. Ihre Antwort: "Zusammen können und werden wir zeigen, dass an Rosenmontag etwas geht", wie Kaltenbach es formuliert.

"Wenn sich Fasnacht nicht verändert, ist sie bald tot"

Was das konkret heißt, erklärt Mario Böhler. Es gibt nicht mehr zwei Kinderumzüge, sondern ein gemeinsames Programm für alle. Treffpunkt am Stephansplatz, Zug durch die Niederburg, Konzert und Wurstschnappen auf der Marktstätte und dann der Kinderball mit Spielangeboten in der Stephansschule. Die Mäschgerle sollen an diesem Tag zusammenbleiben, die Eltern und Großeltern eine schöne Kulisse bilden und möglichst ausgelassen mitfeiern, das närrische Treiben in der Stadt soll unübersehbar sein.

Dass bei der Verteidigung des Rosenmontags die Kinder eine besondere Rolle spielen sollen, war beiden Gruppierungen und ihren Präsidenten klar – denn so unterschiedliche Typen Böhler und Kaltenbach auch sind: Sie eint die Hinwendung zu den Jungen und die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren. "Wenn sich Fasnacht nicht verändert, ist sie bald tot", so die Überzeugung von Andreas Kaltenbach, der im gleichen Atemzug vom immateriellen Weltkulturerbe spricht und auch sonst wenig Zweifel daran lässt, dass er in der Fasnacht nicht nur willenloses Treiben sieht, sondern auch eine Verpflichtung auf alte Traditionen. Für Mario Böhler war es eine der ersten Amtshandlungen als Niederburg-Präsident, mit der "Hall of Fame" einen neuen Talentwettbewerb für die Bühnen der Saalfasnacht zu starten, nach dem Start 2016 gibt es dieses Jahr die zweite Auflage.

Rosenmontag soll zu einem richtigen Fasnachtstag werden

Der Rosenmontag hat es in ihren Augen verdient, als echter Fasnachtstag aufgewertet zu werden. Natürlich gefällt es Böhler und Kaltenbach nicht richtig, dass viele Konstanzer Familien an diesem Tag bereits im Skiurlaub sind, statt das Brauchtum zu pflegen. Und dass einzelne Konstanzer Gruppen zu Umzügen nach auswärts fahren, statt in ihrer eigenen Stadt für närrische Stimmung zu sorgen, finden sie auch nicht toll. "Aber für die, die in der Stadt sind, müssen wir ein Angebot machen, das möglichst alle Mäschgerle auf die Straßen lockt", ist Böhlers Ziel. Und Kaltenbach ist sich sicher: Wenn auf der Marktstätte richtig etwas los ist, wird das einen Sog aufs närrische Publikum entfalten.

Dass sich Niederburg und Blätzlebuebe ihrer Sache ziemlich sicher sind, zeigt nicht nur die selbstbewusste Ankündigung, sondern auch ein kleines Detail. Fürs traditionelle Wurstschnappen am Kaiserbrunnen haben sie für dieses Jahr die Zahl der Würste um die Hälfte erhöht, statt bisher 400 stehen jetzt 600 Rote bereit. Und Andreas Kaltenbach hat seine Freunde aus der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) aus Hornberg eingeladen. Die Narrenzunft aus dem Schwarzwald soll nicht nur zur Stimmung beitragen, sondern auch erleben, was am Rosenmontag in Konstanz alles los ist. Man muss Andreas Kaltenbach nicht einmal besonders gut kennen, um zu wissen: Blamieren will er sich damit ganz sicher nicht.

Das ist geplant

Am Rosenmontag, 27. Februar, bieten Blätzlebuebe-Zunft und Große Konstanzer Narrengesellschaft Niederburg erstmals ein gemeinsames Programm für Kinder, Eltern, Großeltern und alle anderen:

13.30 Uhr, Stephansplatz: Start des Kinderumzugs durch die Niederburg mit Fanfarenzügen – besonders eingeladen sind Familien oder Gruppen, die sich nach einem gemeinsamen Motto verkeiden.

14.00 Uhr, Markstätte: Wurstschnappen, Platzkonzert mit verschiedenen Musikgruppen wie Büeblemusik und Musikkameradschaft Langenrain-Freudental.

14.30 Uhr: Stephansschule: Kinderball mit verschiedenen Spiel-Stationen.

15.00 Uhr, Markstätte: gemeinsames Narrenlieder-Singen mit bekannten Konstanzer Fasnachtern.