Konstanz Wie ein Konstanzer Kaninchenzüchter die Osterhasen-Diskussion sieht

Ist der Osterhase eine eigenständige Rasse? Kaninchenzüchter Hans-Peter Weißhaar hat noch keinen gesehen. Er hat aber den Verdacht, dass seine Schwarzloh-Tiere beim Ostereierbemalen helfen, wie er augenzwinkernd erklärt.

In der Osternacht sind die Osterhasen aktiv und verstecken bunte Eier. Das weiß jedes Kind. Wie aber sieht der Osterhase aus? Ist der Osterhase eine eigenständige Rasse? Kaninchenzüchter Hans-Peter Weißhaar zuckt die Schultern. Von seinem Onkel Julius hatte er, damals gerade 16 Lenze jung, einen Weißen Wiener geschenkt bekommen und mit der Kaninchenzucht begonnen. Er war auf unzähligen Ausstellungen und ist im stetigen Kontakt mit anderen Züchtern, aber der 74-Jährige hat bis heute weder einen Osterhasen gesehen, noch etwas in den wissenschaftlichen Büchern über diese spezielle Hasen-Art gefunden.

Dafür kennt er sich mit den Schwarzloh bestens aus. "Eigentlich habe ich mit den Hermelin angefangen", erzählt Hans-Peter Weißhaar. Kennzeichnend für diese Zwergrasse sind das weiße Fell, ein runder Körper und kurze, dicht beieinander stehende Ohren. "Hermelin sind aber sehr empfindlich", stellt der Kaninchenzüchter fest. Schwarzgrannen – weiße Kaninchen mit einem schwarzen Farbschleier – hat er auch schon gezüchtet, aber seine große Liebe sind die Schwarzloh: schwarze Kaninchen mit rotgelber (lohfarbiger) Zeichnung. Die Augen- und Naseneinfassung, Kinnbacken, Ohrenumrandung, die sich im Genick fortsetzt, Bauch und Unterseite der Blume sind lohfarbig. "Der Körperbau ist walzenförmig. Das Idealgewicht liegt bei 2,5 bis 2,8 Kilogramm", beschreibt Hans-Peter Weißhaar das possierliche Kaninchen.

Die Kaninchenzucht ist eine Wissenschaft für sich. "80 Prozent der Schwarzloh in Deutschland sind miteinander verwandt", berichtet Weißhaar. Die Züchter führen ganz genau Buch, welche Tiere eingekreuzt werden, denn bei den Kaninchenausstellungen und den entsprechenden Meisterschaften zählt die Schönheit der Tiere. Wichtig ist aber auch die Tierhaltung, denn "Tiere bedeuten eine große Verantwortung", so der Züchter. Einfach in den Urlaub fahren kann er nicht, denn die Tiere müssen gehegt und gepflegt werden. Der Stall muss regelmäßig gereinigt werden und die Kaninchen jeden Tag mit frischen Wasser und Futter versorgt werden. Seine Schwarzloh lieben Karotten, Kaninchenfutter, frischen, zarten Löwenzahn und Gras. "Hartes Brot ist wichtig, wegen der nachwachsenden Zähne", so Hans-Peter Weißhaar. Damit seine Kaninchen auch ein wunderschönes Fell bekommen, bürstet er sie jeden Tag.

Hans-Peter Weißhaar freut sich auch immer, wenn die Nachbarkinder vorbeikommen und die Kaninchen besuchen. "Die sind ganz wild auf die Kaninchen und füttern sie dann mit Gras und Löwenzahn", berichtet er und fügt an: "Es ist wichtig, die Kinder an Tiere heranzuführen." Vor allem muss vermittelt werden, dass Tiere kein Spielzeug sind, sondern Lebewesen, die der Pflege und der Aufmerksamkeit bedürfen. Weißhaar bedauert gerade, dass die Kinder aus der Nachbarschaft nicht da sind. Eine große Freude hätten sie gehabt, denn eine Häsin hat Nachwuchs bekommen. "Fünf Junge", stellt Hans-Peter Weißhaar freudig fest und fügt mit einem Augenzwinkern und einem Schmunzeln an: "Ich hätte ihnen erzählt, dass die kleinen Kaninchen aus den Ostereiern geschlüpft sind. " Vor 14 Tagen haben die Kleinen das Licht der Welt erblickt. "Nach sechs Tagen kommen die Haare und heute haben sie das erste Mal die Augen geöffnet", stellt Hans-Peter Weißhaar fest.

Und was ist nun mit dem Osterhasen? Hans-Peter Weißhaar hat auch in diesem Jahr keinen gesehen, aber er hegt einen Verdacht. Er mutmaßt, dass alle Kaninchen und Hasen mithelfen, um die vielen Eier zu bemalen und zu verstecken. Hatte er nicht neulich beim Bürsten ein paar Farbspritzer im dichten Fell seines Pracht-Rammlers entdeckt?

Zur Person

Hans-Peter Weißhaar (74) ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Egg aufgewachsen und 1952 nach Staad gezogen. Als 16-Jähriger bekam er sein erstes Kaninchen geschenkt, begann mit der Kaninchenzucht und nahm mit seinen Tieren an Meisterschaften teil. Seine Erfolge: 13 Vereinsmeister-, 20 Kreismeister- und zwei Landesmeistertitel. Mitglied ist Weißhaar im Kleintierzuchtverein Allensbach. (as)