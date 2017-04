Konstanz Wie die Universität Konstanz ihren Elite-Status behalten will

Vier neue Exzellenzcluster und noch mehr Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen sowie mit ausländischen Partnern: Die Universität Konstanz muss die Gutachter erneut überzeugen, dass sie zu den allerbesten im Land gehört. Für die Hochschule geht es in der neuen Runde des Exzellenz-Wettbewerbs um viel.

Vier große Pakete sind auf dem Weg nach Bonn: Die Universität Konstanz hat zum vorgeschriebenen Stichtag 3. April ihre Voranträge für die Exzellenzstrategie von Bund und Ländern eingereicht. Damit stellt die Hochschule erste Weichen dafür, dass sie auch künftig die höchsten Elite-Weihen behalten darf. Die Erwartungen sind hoch, denn nach zwei zeitlich befristeten Runden entscheidet sich in den nächsten Jahren, welche deutschen Universitäten dauerhaft das begehrte Prädikat tragen dürfen. Wie wichtig der Wettbewerb gerade für kleinere Universitäten ist, zeigen bereits wenige Zahlen: Seit 2006 hat die Universität Konstanz rund 230 Millionen Euro zusätzlich erhalten, ab 2019 geht es jährlich um mehr als eine halbe Milliarde Euro, die unter den Sieger-Universitäten verteilt werden.

Das Verfahren ist erneut mehrstufig. Am Montag hat die Universität vier Projektskizzen für vier neue Exzellenz-Cluster eingereicht. Sie sollen über die Fachbereiche und international vernetzt neue Themen und neue Forschungsansätze voranbringen und dürfen keine reine Fortführung bestehender Aktivitäten sein. Wie die Universität am Montag erklärte, bauen die Skizzen auf den bereits bestehenden Stärken auf wie die Vernetzung auch sehr unterschiedlicher Fachbereiche. Bis zum 28. September, wenn die Universität erfährt, zu welchen Skizzen sie einen Hauptantrag stellen kann, kann sie sich keinesfalls ausruhen – denn bereits im Februar 2018 muss sie für bis zu vier Skizzen die Haupt-Anträge stellen. Sie umfassen mehrere hundert Seiten. Sind mindestens zwei davon erfolgreich, schlägt im Juli 2019 der eigentliche Tag der Wahrheit: Dann erfährt die Universität, ob sie ihren Exzellenzstatus behält.

Für die Studierenden laufen die strategischen Arbeiten an der Uni weitgehend unbemerkt ab. Die Exzellenzstrategie habe zwar einen Schwerpunkt auf der Forschung, sagt Universitäts-Sprecherin Julia Wandt. Neue Erkenntnisse kommen ihr zufolge durch das Konzept der forschungsorientierten Lehre aber den Studierenden zugute, auch durch neue Studiengänge zu Inhalten, denen sich die Uni nur dank ihres Exzellenz-Status zuwenden könne. Außerdem gebe es bessere Möglichkeiten, nach dem Abschluss an der Universität zu arbeiten und aktiv zu forschen.

Uni-Rektor Ulrich Rüdiger spricht ebenfalls von einem Prozess, der für die ganze Universität wichtig ist: „Wir haben hier an der Universität Konstanz das Potenzial, zu den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft Entscheidendes beizutragen. Ein weiterer Erfolg in der Exzellenzstrategie würde unsere Forschung nochmals einen ganz entscheidenden Schritt voranbringen.“ Ihm ist auch wichtig, dass die neue Runde des Wettbewerbs erstmals über die dauerhafte Vergabe von Geldern entscheidet: „Forschung braucht Perspektive – sowohl in der institutionellen Förderung als auch in der Finanzierung. Große Lösungsansätze erfordern einen langen Atem. Die Exzellenzstrategie bietet die Grundlage dazu.“

Auf welche Themen die Universität setzt

Eine zentrale Rolle in der Exzellenzstrategie für die deutschen Hochschulen spielen die Exzellenzcluster. Was sich dahinter verbirgt und was die Universität Konstanz vorhat: