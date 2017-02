Reichenau Wie die Reichenau zum Schauplatz für tollen Laufsport wird

Am Sonntag sind Baden-Württembergische Meisterschaftenim Crosslauf. Wie der Sportverein Sportverein Reichenau das Großereignis vorbereitet und wo die Zuschauer etwas erleben können.

Der Regen ist endlich weitergezogen, und Stephan Okle steht mit seinem Kameraden hinter dem Reichenauer Feuerwehrhaus. Mit schweren Hämmern schlagen sie gewaltige Nägel in den Boden und fixieren die Eisen, die wenige Stunden später ein Festzelt tragen werden. Sie arbeiten dafür, dass Sportler und Zuschauer am Sonntag ein Dach über dem Kopf haben. Denn am Sonntag wird die Insel zum Schauplatz der Baden-Württembergischen Meisterschaften im Crosslauf, und die Ehrenamtlichen des Sportvereins (SV) Reichenau haben bis dahin noch eine Menge zu tun.

Laufsport und die Reichenau – das ist eine lange gemeinsame Geschichte. Beim SV spielt er seit Jahrzehnten eine tragende Rolle: Schon 1984 organisierte er die Baden-Württembergischen Marathon-Meisterschaften, drei Jahre später die Deutschen Meisterschaften im 25-Kilometer-Straßenlauf. Der Insellauf ist ein fester Termin im Jahreskalender vieler engagierter Läufer geworden. Und wer lieber im Gelände statt auf der Straße unterwegs ist, stellt sich der Herausforderung Crosslauf.

In dieser Disziplin sind am Sonntag die Besten aus dem Südwesten auf der Insel unterwegs. Sechs Läufe gibt es über unterschiedliche Entfernungen. Wo die Laufstrecke die Schotter- und Graswege verlässt und Asphaltstraßen quert, müssen die Ehrenamtlichen Rindenmulch aufschütten. "Das ist wegen der Spikes", sagt Stephan Okle vom Organisationsteam, "mit denen tut es auf hartem Untergrund richtig weh". Und es gibt noch viele weitere wichtige Aufgaben für die Ehrenamtliche. Einige markieren die Strecke mit Flatterband, andere helfen als Streckenposten mit, verkaufen Kuchen oder kümmern sich um die Zeitnahme – die ist am Sonntag besonders anspruchsvoll, immerhin ist es ja eine Landesmeisterschaft.

Doch über aller Arbeit überwiegt der Stolz: "Das ist für den SV schon etwas Besonderes", sagt Darja Wintersig über den Zuschlag für den Verein.

Neben den vielen Helfern im Hintergrund tragen auch die Läufer selbst dazu bei, dass die Zuschauer ein spannendes Sportereignis erwarten können. Lokalmatador Jens Ziganke geht ebenso an den Start wie die Reichenauerin Christin Wintersig oder Florian Röser vom TV Konstanz, mit ihnen viele weitere Sportler aus der Region. "Schon wegen der vielen guten Sportler wird es ein spannendes Ereignis", sagt Stephan Okle, und Darja Wintersig ergänzt, dass auch einige Teilnehmer von Europameisterschaften und Deutschen Meisterschaften auf die Strecke gehen. Und vielleicht macht am Sonntag ab 11.15 Uhr sogar das Wetter mit – wenn nicht, gibt es für Gäste und die Siegerehrung immer noch das Zelt.

Tipps für Zuschauer

Die Starts bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Crosslauf am Sonntag, 19. Februar, beginnen um 11.45 Uhr beim Parkplatz der Gemüse-Genossenschaft. Bis 14.40 Uhr werden die Läufe der verschiedenen Altersklassen nacheinander gestartet, den Abschluss machen die Männer über fünf Runden (bis gegen 15.30 Uhr). Wer miterleben will, wie die besten Athleten des Landes über die gut zwei Kilometer lange Strecke durchs Gelände rennen, tut dies am besten von der Hochwart aus. Dort ist die anspruchsvolle Steigungsstecke durch die Weinberge gut einsehbar, empfiehlt der ausrichtende Sportverein Reichenau. (rau)