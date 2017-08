Allensbach/Reichenau-Waldsiedlung Wie auf einem Parkplatz über Nacht ein Auto spurlos verschwinden konnte

Eine Autofahrerin hat doppelt Pech: Erst wird ihr im Auto schlecht, dann verschwindet es über Nacht auf mysteriöse Art von einem Allensbacher Parkplatz. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Weil ihr übel geworden war soll die Fahrerin eines Peugeot 207cc Cabrios laut Polizei am Mittwoch gegen 17 Uhr im Bereich der Kreuzung Reichenau-Waldsiedlung auf einem Wiesenstreifen angehalten und sich dort anschließend übergeben haben. Ein Paar zwischen 35 bis 40 Jahren hatte hinter dem Peugeot angehalten und der Frau ihre Hilfe angeboten. Die Peugeotfahrerin habe sich zu der Frau ins Auto gesetzt und ihren Fahrzeugschlüssel an den Mann übergeben. Dieser wollte laut Polizei den Peugeot zu einem Parkplatz neben der Ausfahrt Allensbach-Mitte fahren. Anschließend wurde die Peugeotfahrerin von dem Paar nach Hause gefahren und ihr der Autoschlüssel ausgehändigt. Als sie ihren Wagen mit Konstanzer Kennzeichen am Donnerstag am beschriebenen Parkplatz abholen wollte, sei es nicht auffindbar gewesen – und ist es bis heute nicht. Das unbekannte hilfsbereite Pärchen oder sonstige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0 oder beim Polizeiposten Allensbach, Telefon (0 75 33) 97 150, zu melden.