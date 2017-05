Konstanz Wie Flüchtlinge und Vermieter zueinander finden: UK Litzelstetten will mit "83 integriert" zusammenarbeiten

Wie Flüchtlinge und Vermieter zueinander finden: UK Litzelstetten will mit "83 integriert" zusammenarbeiten

Der Unterstützerkreis Litzelstetten will zusammen mit der Initiative "83 integriert" ein spezifisches Programm für den Ortsteil schnüren.

Klischees und Vorurteile fallen in sich zusammen, wenn man sich damit befasst. Eine allgemeingültige Aussage, welche Till Hastreiter von der Initiative "83 integriert" trifft, die aber – auf die Integration von geflohenen Menschen gemünzt – hilfsbereiten Litzelstettern Mut macht. Eine Anschlussunterbringung für Flüchtlinge wird in absehbarer Zeit in Litzelstetten nicht gebaut.

Dennoch gibt es zahlreiche Bürger, die sich nicht ihrer sozialen Verantwortung entziehen, sondern einen Beitrag leisten wollen. Seit mehr als einem Jahr wirken Ehrenamtliche vom Unterstützerkreis Litzelstetten (UKLi) mit, geben Sprachkurse oder leisten Kinderbetreuung. Jetzt haben sie sich zum Ziel gesetzt, Wohnraum für Flüchtlinge zu finden. Schließlich ist "privater Wohnraum ein ideales Integrationssprungbrett", weiß Till Hastreiter. In Konstanz hat die Initiative "83 integriert" bewiesen, dass es funktioniert. Ist das Konzept aber auf den speziellen Konstanzer Teilort Litzelstetten anwendbar? Ja, ist Hastreiter überzeugt.

Der große Trumpf der Initiative: "Wir sind wie Makler, kosten aber nichts", sagt Hastreiter. Mehr noch: Die Ehrenamtlichen bieten ein Mehr an Service. "Wichtig ist, dass Mieter und Vermieter sich sympathisch sind und zueinander passen", so Hastreiter. Die Initiative schaut im Vorfeld, wer zu wem passen könnte, arrangiert ein Treffen auf neutralem Boden und erst dann kommt es zur Wohnungsbesichtigung. "83 integriert" hilft bei Mietverträgen und dem bürokratischen Dschungel – die größte Hürde für Vermieter.

UKLi will mit "83 integriert" zusammenarbeiten, eine Auftaktveranstaltung in Litzelstetten organisieren, die ein Kennenlernen ohne Schwellenangst ermöglicht, und ein gesamthaftes Aktionspaket schnüren. Ziel ist es auch, einen Ansprechpartner vor Ort zu finden, damit Interessierte nicht unbedingt ins Café Mondial fahren müssen.

Bereits das erste Treffen hat Früchte getragen. Für die 19-jährige Shaghajegh, die mit ihren Eltern und ihrem großen Bruder ein Zimmer teilt, wäre ein sechswöchiger Sprachaufenthalt in einer Familie hilfreich. Eine Litzelstetterin hat gleich mit der jungen, sympathischen Iranerin gesprochen und Telefonnummern ausgetauscht.