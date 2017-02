Wie Christa Albrecht in Konstanz für Gerechtigkeit kämpft

Was macht eigentlich eine Gleichstellungsbeauftragte? Veranstaltungen organisieren, Bewerbungsverfahren begleiten – und gelegentlich gegen Windmühlenflügel kämpfen. Der Hilferuf von Christa Albrecht im Konstanzer Rathaus kommt nicht ganz überraschend.

Frauen sollen so gut bezahlt werden wie Männer und die gleichen Karrierechancen haben wie sie. Das Lebensalter soll bei einer Stellenbesetzung keine Rolle spielen. Wegen seiner sexuellen Orientierung darf niemand benachteiligt werden. Das sind die Ansprüche, mit denen Christa Albrecht jeden Tag zu tun hat. Und dass darin eine Menge Arbeit liegt, machte sie jüngst im Gemeinderat deutlich. Ohne sich direkt zu beklagen, bat sie um Rückhalt. Einige Mitglieder des Gemeinderats empfanden es als Hilferuf, als Albrecht sagte: "Wertschätzung aus dem Gemeinderat und von der Verwaltungsspitze macht mich schlagkräftiger."

Wie weit es damit hier ist, blieb etwas offen, als Albrecht ihren Tätigkeitsbericht vorstellte. CDU-Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach erklärte, die Chancengleichheitsbeauftragte beim größten Arbeitgeber von Konstanz (der Stadt und ihren Töchterbetrieben mit rund 3000 Beschäftigten) mache ihre Arbeit effizient. Das verstehe sie als leise und unauffällig, sagte sie. So stellt sich Christa Albrecht ihre Aufgabe allerdings nicht wirklich vor, wie aus ihrer Rede deutlich wurde: Ihr geht es um die Durchsetzung gesellschaftlicher Ziele.

Unter anderem wirkt sie dazu beim Boys' Day und beim Girls' Day mit, die jungen Leuten des jeweils anderen Geschlechts angebliche Männer- und Frauenberufe näher bringen. Zudem schult sie angehende Krankenpflege-Kräfte zur Vorbeugung gegen häusliche Gewalt, bietet Selbstbehauptungskurse für Jungen und Selbstverteidigungskurse für Mädchen an. Hinzu kommen die Vernetzung mit Kolleginnen in ähnlichen Funktionen in Deutschland und rund um den Bodensee. Auch der Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf gehört zu ihren Themen.

Die geforderte Schlagkraft braucht Albrecht auch nach innen: Sie leitet auch die Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Dorthin können sich Mitarbeiter der Stadt und ihrer Betriebe wenden, wenn sie sich wegen persönlicher Merkmale benachteiligt fühlen. Wie oft das vorkommt, konnte Albrecht auf eine Frage von Stadtrat Roland Wallisch (Freie Grüne Liste) nicht beantworten. Einen unverschuldeten Misserfolg musste sie gegenüber Anke Schwede (Linke Liste) einräumen. Ein geplantes gemeinsames Projekt mit Vorarlberg sei wegen Streitigkeiten dort gescheitert.

In den nächsten Jahren wird Christa Albrecht die Arbeit nicht ausgehen. In ihrer Vorlage an den Rat schreibt sie: "Auch nach Einschätzung des Hauptausschusses des Deutschen Städtetages bleibt Gleichstellungspolitik als Querschnittsaufgabe zur Bekämpfung von struktureller Benachteiligung von Frauen auch in Zukunft notwendig." Dazu will sie bis zum Sommer eine Liste vorlegen, wie es bei der Stadt mit Frauen in Führungspositionen aussieht. Zuletzt hatte es Debatten dazu gegeben, nachdem Ute Seifried nicht zur Sozialbürgermeisterin gewählt wurde und Hauptamtsleiterin Christine Kullen die Stadtverwaltung verließ.

Für die SPD lobte Zahide Sarikas Alberechts Arbeit. Engagierte Stadträtinnen wie Helga Jauß-Meyer, Hermine Preisendanz oder Vera Hemm hätten dafür gesorgt, dass Konstanz mit der Bestellung einer Frauenbeauftragten bereits im Jahr 1986 eine Pionierleistung erbrachte. OB Uli Burchardt betonte, dass Christa Albrecht "große Wertschätzung innerhalb und außerhalb dieses Hauses" genieße. Er räumte zugleich ein, dass es auch Differenzen gebe: "Wir sind nicht immer einer Meinung, aber das müssen wir auch nicht."

Die Aufgabe

In Baden-Württemberg sind Städte ab 50 000 Einwohnern zur Bestellung von hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten verpflichtet. Zu ihren gesetzlichen Aufgaben gehören die Frauenförderung und die Durchsetzung von Chancengleichheit. Dazu arbeiten sie nicht weisungsgebunden, müssen unaufgefordert eingebunden werden und können direkt bei der Behördenleitung vortragen. Die Kosten für die Stelle werden zu einem überwiegenden Teil vom Land getragen, Konstanz erhält dafür 42 500 Euro jährlich. In Konstanz wird Christa Albrecht, Diplom-Pädagogin und Diplom-Verwaltungswirtin von Tanja Spanuth unterstützt. (rau)