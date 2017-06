Konstanz Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte endet in Konstanzer Ausnüchterungszelle

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte endet in Konstanzer Ausnüchterungszelle

Ein volltrunkener Mann macht in Konstanz am hellichsten Tag Probleme.

Mit etwa drei Promille wurde ein 48-jähriger Mann am Samstag, gegen 15.40 Uhr, von Beamten des Polizeireviers in der Fürstenbergstraße angetroffen, wo er zuvor in einem Geschäft Kunden belästigt hatte.

Während der Alkoholisierte laut Pressemeldung der Polizei der Aufforderung der Polizisten nachkam, dass Geschäft zu verlassen, verweigerte er seine Personalien. Die Beamten nahmen den 48-Jährigen mit zur Dienststelle, um seine Identität festzustellen. Bereits während der Fahrt, aber auch auf der Dienststelle, versuchte der Mann, die Polizisten zu schlagen.

Auf richterliche Anordnung wurde der Mann, der sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten hat, in der Gewahrsamszelle ausgenüchtert.