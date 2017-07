Konstanz Westtangente: Audi-Fahrer fährt erst auf Vordermann auf und haut dann ab

Ein 35-jähriger Fahrer eines Audis soll laut Polizei einen Ford an einer roten Ampel bei der Abbiegespur in Richtung Westtangente angefahren haben. Danach ist der Audi-Fahrer davon gefahren.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Audi RS 4 hat am Dienstagnachmittag einen Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ist er auf der Bundesstraße 33 auf der Abbiegespur in Richtung Westtangente auf einen Ford aufgefahren, dessen Fahrer an einer roten Ampel angehalten hatte. Danach überholte der Audi-Fahrer laut Polizei den Ford und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.