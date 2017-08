Ignaz von Wessenbergs Vermächtnis kommt in Konstanz Kindern zu Gute. Die auf seine Stiftung basierende Einrichtung hat sich in Vergangenheit immer wieder neu ausrichten müssen und tut es aktuell erneut.

Sprechen die Konstanzer von "Stiftung", meinen sie die seit 1225 existierende Spitalstiftung. Zweifelsohne nimmt sie in der Stadt eine wichtige Rolle in der Versorgung alter und kranker Menschen ein wie auch als Verpachter von Grundstücken und Immobilien. Die Wessenberg'sche Vermächtnisstiftung dagegen ist in erster Linie bei jenen im Bewusstsein, die sie brauchen: Bei Eltern, die den Alltag mit Kind ohne Unterstützung kaum bewältigen könnten. Die Vermächtnisstiftung muss sich immer wieder selbst auf den Prüfstand stellen, ihr Angebot anpassen. Die nächste Veränderung steht bevor.

Ein Kind groß zu ziehen, ist jeden Tag aufs Neue herausfordernd. Für extrem junge Eltern durchaus eine schwer lösbare Aufgabe; Familien, in denen ein Elternteil psychisch erkrankt, bringt das zusätzlich aus den Takt; eine problematische Entwicklung des Kindes lässt die Erziehungsberechtigten verzweifeln. Nur drei von vielen Beispielen, in denen Hilfe von außen gut tut, in denen sie die Rettung sein kann. Hier setzt die Stiftung des Ignaz von Wessenberg an. Ihre Arbeit ist einzigartig in Baden-Württemberg, das betont auch Elke Fuhrmann. Sie leitet die Stiftung und betont, dass diese nicht über den Dingen stehen will: "Wir sind eine familienergänzende Einrichtung."

Indirekt zählt dazu das neueste Angebot im Haupthaus an der Schwedenschanze. Die Mitarbeiter werden schon bald Kinder von Spitalstiftungs- und Klinikumspersonal betreuen. Diese Betriebs-Kita ist die Folge eines weiteren Anpassungsprozesses. Der eigentliche Schwerpunkt in der Villa liegt auf der Betreuung von Kindern vom Säuglingsalter bis bis zu 14 Jahren, die mit ihren Familien aufgrund großer Belastungen besondere Unterstützung benötigen: weil Familien vielfach belastet sind, weil Kinder in Regeleinrichtungen große Schwierigkeiten haben; weil ihre Entwicklung verzögert ist, weil sie ein besonders auffälliges Sozialverhalten zeigen, wenn sie "von seelischer Behinderung bedroht sind", sagt Markus Schubert, Leiter der Sozialen Dienste der Stadt. Er ergänzt: Viele reguläre Kindertagesstätten hätten ihr Konzept geändert. Wären früher die Kinder noch in besondere Einrichtungen wie die der Wessenberg'sche Vermächtnisstiftung geschickt worden, würden diese heute integriert. Inklusion lautet das große Stichwort. Was zu weniger Nachfrage bei der auf schwiergie Fälle ausgerichteten Stiftung geführt hat. Eine bisherige sozial-pädagogische Tagesgruppe wird zur Betriebs-Kita mit 15 Plätzen.

Die Wessenberg'sche Vermächtnisstiftung ist eigenständig im operativen Tagesgeschäft. Die Finanzverwaltung obliegt der Spitalstiftung, die Dienst- und Fachaufsicht dem Sozial- und Jugendamt. "Das sorgt dafür, das niemand einsame Entscheidungen trifft", sagt Elke Fuhrmann. Durch die städtische Beteiligung hat Markus Schubert besten Einblick in die Arbeit der Einrichtung. Seine Behörde ist es, die Eltern mit ihren Kindern an die Stiftung vermittelt, aber nicht nur. Auch Kooperationspartner wie Sozialpädiatrisches Zentrum und Arztpraxen erkennen, wenn Familien Hilfebedarf haben. Die Stiftung hat einen Etat von rund 2,6 Millionen Euro im Jahr, gespeist aus öffentlichen Mitteln, Einnahmen aus Verpachtungen und Kleinspenden. Das Basiskapital beträgt 2,75 Millionen Euro. Die Öffnung nach außen mit der Aufnahme der Betriebs-Kita "war eine Weichenstellung, das Stiftungsvermögen zu schützen", sagt Elke Fuhrmann. Weniger Nachfrage bei der Tagesgruppe bedeutete weniger Einnahmen.

Nicht zum ersten Mal erweitert die Stiftung ihr Konzept. Im Jahr 2013 hat sie von der Stadt das Familienzentrum Stockacker übernommen. Wer weiter in die Geschichte blickt, findet mehr Beispiele. Etwa 1977, als das Mädchenheim im Zuge der Entwicklungen in der Jugendfürsorge nach 122 Jahren schloss. Es war Wessenbergs Absicht, "stark verwahrlosten Mädchen" eine Perspektive zu geben – in einem Rettungs- und keinem Zuchthaus. Die schwer erziehbaren Kinder sollten eine persönliche wie berufliche Perspektive erhalten. Nach der Schließung des Heims legte die Stiftung den Grundstein für ihre heutige Arbeit wie heilpädagogische Förderung, offene Angebote und die fünf "Startpunkte" in der Stadt als Anlaufstellen für rund um Geburt und Elternsein.

Im Fachbereich "flexible ambulante Hilfe" gehen Mitarbeiter in Regeleinrichtungen wie Kindergärten. Sie kommen immer dann, wenn die Kinder schwierige Zeiten haben, wenn sie durch ihr Verhalten auffallen und andere stören. An der Buchenbergschule, wo die Stiftung auch die Schulsozialarbeit stellt, gibt es ein spezielles Unterrichtsangebot. Das Stiftungsteam leistet bei Bedarf auch Unterstützung innerhalb der problembehafteten Familien. Das Ziel ist klar: Soweit möglich, soll das Kind nicht in Sondereinrichtungen untergebracht werden, sondern in der Familie bleiben.

Vermutlich wird die Stiftung nicht die letzte Veränderung erfahren, um zukunftsfähig zu bleiben. Leiterin Elke Fuhrmann weiß darum: "Wir sind noch nicht fertig."

Lange Geschichte

Ignaz Heinrich Freiherr von Wessenberg war der letzte Generalvikar des Bistums Konstanz. Er lebte von 1774 bis 1860. Schon zu Lebzeiten setzte er sich für "sittlich verwahrloste Mädchen" ein. Nach vielen Schwierigkeiten zogen 1855 die ersten Mädchen in das Rettungsheim im heutigen Sozialzentrum an der Schwedenschanze ein. Wessenberg vermachte den größten Teil seines Vermögens der Anstalt, es floss 1862 in die Wessenberg'sche Vermächtnisstiftung.