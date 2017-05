Konstanz Wer spendet Stauden für ein blühendes Ellenrieder-Gymnasium?

Das Ellenrieder-Gymnasiums will Freiflächen in blühende Landschaften verwandeln und hofft auf Stauden-Spenden von Gartenbesitzern.

Unscheinbares Grün im Schatten. Die bepflanzten Freiflächen vor dem Ellenrieder-Gymnasium gelten nicht gerade als Schmuckstücke. Das wollen Schüler ändern. Neue blumenförmige Beete sollen den Anfang machen fürs „blühende Ellenrieder“, einer Initiative von Schule, Umweltamt und Bund für Umwelt und Naturschutz. Beteiligt sind 13 Fünf- und Sechstklässler, die sich in einer Arbeitsgemeinschaft engagieren. Um ihre Pläne verwirklichen zu können, hoffen sie auf Unterstützung von Bürgern mit Stauden im Garten. Für die Beete suchen sie Reststauden, die im Halbschatten blühen.

Der neue Garten entsteht nach den Plänen der Schülerin Jule. Wie die anderen Schüler auch hatte sie Konzepte für die Gestaltung der Flächen entworfen. Ihr Vorschlag, um die Bäume Blumenbeete in Form von Blüten zu setzen, hatte am besten gefallen. Jule freut sich schon, wenn es im Garten endlich blüht. „Stiefmütterchen mag sich am liebsten. Da gibt es so viele schöne Farben.“ Bisher, so sagt die Schülerin, habe sie Blumen nur im Topf gezogen, noch nie im Garten.

„Ich wollte schon immer mal was mit Pflanzen machen“, sagt Lorenz. Er habe sich aber nie getraut. Man müsse so eine Pflanze ja auch durchs Leben bringen. Wenn erst einmal der erste Teil des Schulgartens stehe, dann, so sagt Lorenz, werde eine Aufgabe darin bestehen, den Mitschülern deutlich zu machen, dass sie nun diese Fläche ja nicht wieder zumüllen dürfen. „Wenn es schön wird, dann denke ich, wird das eh keiner mehr machen.“

Am Projekt beteiligt sind Christine Giele, Malinda Maar und Michael Kraus vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Sie wollen in Zusammenarbeit mit der Lehrerin Jacqueline Rieck Naturerfahrungen vermitteln, aber auch fächerübergreifend Erlerntes in praktische Arbeiten umsetzen. So spiele bei den Planungen beispielsweise mathematisches Wissen eine Rolle, der Garten müsse vermessen und neu eingeteilt werden, sagt Michael Kraus. Dann gelte es Bewohner in tieferen Erdschichten, Engerling und Regenwurm, kennenzulernen oder den Säuregrad des Bodens zu ermitteln. Beim blühenden Ellenrieder könnten Schüler mit allen Sinnen lernen, ist Kraus überzeugt. Die ersten Pflanzen für ihren Garten, etwa Ringelblume und Rittersporn, haben die Kinder aus Samen selbst gezogen. Was ihnen noch fehlt, sind Stauden. Sie hoffen, dass Gartenbesitzer, die Stauden umtopfen und dabei halbieren, an sie denken.

Wer Pflanzen spenden möchte, kann sie beim Hausmeister Daniel Schmid abgeben, Telefon: (0 15 23) 408 65 09.