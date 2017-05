Konstanz Wenn der Spargel verbrennt, geht der Rauchmelder los

Glück im Unglück in Konstanz: außer verrauchter Wohnung kein Schaden

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Spargel hat am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, in einer Wohnung am Zähringerplatz laut Pressemeldung der Polizei zu einer starken Rauchentwicklung und zur Auslösung eines Rauchmelders geführt. Da kein offener Brand ausgebrochen war, konnte sich die angerückte Feuerwehr auf das Lüften der Wohnung beschränken. Ein Sachschaden entstand nicht. Der Spargel war trotzdem hin. (sk)