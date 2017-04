Konstanz Wendemanöver endet mit Verletzungen

Bei einem Unfall in der Rudolf-Diesel-Straße ist am Dienstagvormittag ein 69-jähriger Rollerfahrer verletzt worden.

Der Mann fuhr laut einer Mitteilung der Polizei von der Reichenaustraße in die Rudolf-Diesel-Straße und konnte nicht mehr reagieren, als ein vor ihm fahrender Mercedes mit einem 18-Jährigen am Steuer plötzlich wendete. Der Roller prallte auf das Fahrzeug und der 69-Jährige stürzte. Er zog sich eine Prellung und Schürfwunden an einem Bein zu. Es entstanden insgesamt rund 600 Euro Schaden.