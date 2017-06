Konstanz Wende in Drogenprozess: Zeuge macht Rückzieher

Vor dem Schöffengericht revidiert ein Belastungszeuge komplett die Aussage, die er zuvor bei der Polizei gemacht hatte. Das entlastet den Angeklagten. Die Richterin ist erstaunt.

Wie bei "Richter Alexander Hold" oder "Richterin Barbara Salesch" – mit diesen zwei Fernseh-Gerichtssendungen hat der Rechtsanwalt Sylvester Krämer bei allem Ernst der Lage eine Beweisaufnahme vor dem Konstanzer Schöffengericht verglichen. Es war ein Verfahren gegen zwei Angeklagte, der Vorwurf: unerlaubter gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln.

Auch Richterin Heike Willenberg war über die unerwarteten Entwicklungen in der Verhandlung erstaunt: "Das hatte ich so auch noch nicht", sagte sie. "Und ich mache den Job ja jetzt auch schon lange." Der Anklage der Staatsanwaltschaft zufogle sollen die beiden Angeklagten seit Frühjahr 2015 aus ihrem gemeinsamen Zimmer im Asylbewerberheim in der Steinstraße heraus Marihuana an mehrere Personen verkauft haben. Dem ersten Angeklagten warf Staatsanwältin Stefanie Nagel vor, mindestens achtmal ein bis zwei Gramm Marihuana an einen damals Minderjährigen sowie an einen erwachsenen Mann verkauft zu haben. Der zweite Angeklagte soll in 26 Fällen an einen erwachsenen Mann Marihuana abgegeben haben sowie Beihilfe zur Abgabe des Rauschmittels an den Minderjährigen geleistet haben.

Die Zeugenaussagen vor Gericht passten allerdings so gar nicht zu der scheinbar eindeutigen Anklageschrift. Der erste geladene Zeuge, der beim zweiten Angeklagten 26 Mal Marihuana gekauft haben soll und durch eine Zollkontrolle im Winter 2016 ins Visier der Polizei geraten war, versicherte plötzlich fest entschlossen, dass er – entgegen seiner Aussage bei der polizeilichen Vernehmung – bei keinem der beiden Angeklagten jemals Marihuana gekauft habe. Sichtlich erstaunt, belehrte ihn die Richterin nochmals über seine Wahrheitspflicht und zitierte seine Aussage vor der Polizei, in der er demnach klar und deutlich äußerte, sein Dealer sei hundertprozentig auf einem der ihm gezeigten Lichtbilder. Aber der Zeuge blieb beharrlich. Entschuldigend meinte er, dass er vielleicht bei der Polizei die Frage des Polizisten aufgrund seiner begrenzten Deutschkenntnisse nicht genau verstanden und er wegen seiner Diabetes-Erkrankung manchmal Probleme mit dem Gedächtnis habe. Der als Zeuge geladene Kriminalkommissar betont ganz im Gegenteil dazu, er habe bei der polizeilichen Vernehmung keine Zweifel daran gehabt, dass der Zeuge alles verstanden habe.

Auch der als Zeuge geladene damalige Minderjährige konnte nur mäßig zur Klärung beitragen. Der junge Mann deutete an, dass er sich inzwischen nicht sicher mehr sei, ob bei den Geschäften zwischen ihm und dem Angeklagten jemals über sein Alter gesprochen wurde oder ob er diesen vielleicht sogar angelogen habe, indem er sich als volljährig ausgab. Das Gesetz sieht bei der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vor. "Hier geht es nicht nur um das Verkaufen von ein paar Gramm Gras", erklärte die Richterin dem Zeugen nachdrücklich. "Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen schützen."

Da dem ersten Angeklagten nunmehr keine vorsätzliche Abgabe von Drogen an Minderjährige nachgewiesen werden konnte und die Richterin die Ansicht des Verteidigers Jürgen Dederus teilte, dass bei so geringen Mengen und Umsätzen nicht von Gewerbsmäßigkeit gesprochen werden könne, verurteilte sie den schon wegen Drogenbesitzes vorbestraften Angeklagten zu einem Jahr und fünf Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung und 200 Arbeitsstunden. "Es ist für uns durchaus gut gelaufen", sagte der Verteidiger später.

Die vorgeworfene Beihilfe des zweiten Angeklagten galt schließlich ebenso wenig als erwiesen, da der nun volljährige Zeuge aussagte, dass der Angeklagte ihm zwar öfters die Tür geöffnet, ihn aber nie hereingebeten, manchmal sogar weggeschickt habe. Die Richterin sprach den zweiten Angeklagten frei.

Das Schöffengericht

In diesem Fall hat Schöffengericht entschieden, da aufgrund der Anklage wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige nach dem Betäubungsmittelgesetz eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren möglich gewesen wäre. Ist bei einer Verhandlung ein Strafmaß von weniger als zwei Jahren zu erwarten, entscheidet im Normalfall der Strafrichter allein. (lh)