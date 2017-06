Konstanz Wellcome-Hilfe für Mütter verzeichnet wachsende Nachfrage

Der Diakonie-Dienst Wellcome entlastet Mütter nach der Geburt. Nun sucht er dringend weitere ehrenamtliche mit Herz fürs Baby. Denn die Nachfrage steigt.

Christa Mächler weiß, wie sehr kleine Kinder einer Mutter fordern können. Sie selbst hat drei Kinder großgezogen, und als alle noch klein waren, da hätte sie sich schon manchmal eine zusätzliche helfende Hand gewünscht. Damals musste sie sich allein mit ihrem Mann durchwursteln. Denn damals lebte sie in einer fremden Stadt, in die sie wegen des Berufs ihres Mannes ziehen musste, und es dauerte, bis sie dort neue Kontakte aufbauen konnte. Für Christa Mächler wäre Wellcome, die seit 2014 bestehende praktische Hilfe nach der Geburt, ein Segen gewesen. Das erkannte die 59-Jährige, als ihr ein Prospekt des Angebots der evangelischen Diakonie in die Hand fiel. Sie meldete sich als eine der ersten Ehrenamtlichen, die gern Mütter im ersten Lebensjahr des Kinds unterstützen, und zwar ein bis zwei Mal die Woche für zwei bis drei Stunden. Viele Eltern nutzen inzwischen den entlastenden Dienst der Diakonie – so viele, dass Wellcome mehr Helfer braucht. Ehrenamtliche wie Christa Mächler sind dringend gesucht, sagt Projekt-Koordinatorin Birgit Gutzeit.

Wenn Christa Mächler auf die Familienzeit zurück blickt, sagt die 59-Jährige trotz aller Anstrengungen: "Die Zeit mit den eigenen Kindern geht viel zu schnell vorbei – vor allem die Babyzeit." Eine unerfahrene und unsichere Mutter könne diese faszinierende Phase nur leider kaum genießen. Aus jedem der Worte von Christa Mächler ist herauszuhören: Sie mag kleine Kinder und sie freut sich riesig, wieder mit ihnen zu tun zu haben. Sie sagt sogar: "Babys haben etwas unglaublich Beruhigendes." Jedes Kind sei auf seine ganz eigene Art ein Wonnebaby. "Sie sind so unverfälscht."

Sie sagt dies, obwohl das erste Kind, das sie über Wellcome betreute, ein Schreiekind und alles andere als einfach war. Mit jedem Besuch sei das Schreien weniger geworden. Manchmal helfe es, wenn ein Außenstehender das Kind ganz ruhig in den Arm nehme. Aus dem zweiten Betreuungseinsatz sei gar eine Freundschaft gewachsen, die weit über die Projektzeit hinausgeht. Wellcome-Helfer kommen in der Regel nur im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes. Für das inzwischen zwei Jahre alte frühere Wellcome-Kind sind die Mächlers inzwischen Ersatz-Großeltern geworden.

Birgit Gutzeit freut sich, dass die 59-Jährige zusätzlich weiter für Ehrenamt-Einsätze bei Wellcome zur Verfügung steht. Denn wegen persönlicher Umstände sind ein paar Wellcome-Helfer abgesprungen, gleichzeitig häufen sich die Anfragen um Hilfen, etwa von zwei Familien, die Zwillinge erwarten, von zwei Familien, die das zweite Kind erwarten, und von einer Alleinerziehenden. Birgit Gutzeit hofft, dass sich bald wieder Menschen mit Babyerfahrung finden für die ehrenamtlichen Einsätze. Die Helfer sind versichert und bekommen die Fahrtkosten erstattet.

Das Projekt

Seit Frühjahr 2014 gibt es in Konstanz Wellcome, die praktische Hilfe nach der Geburt eines Kindes. Die Diakonie im evangelischen Kirchenbezirk Konstanz organisiert dieses Angebot. Es geht darum, Mütter im ersten Lebensjahr nach der Geburt eines Kindes stundenweise zu entlasten. Für erste Vermittlung des Helfers fällt eine einmalige Gebühr von zehn Euro an, für jede Helfer-Stunde fallen fünf Euro an. Ermäßigungen für Menschen mit wenig Geld sind möglich. Im Jahr 2016 waren Wellcome-Helfer in 34 Familien 587 Stunden im Einsatz. Manchmal kümmern sich die Helfer vor allem ums Neugeborene, in anderen Familien unternehmen sie etwas mit dessen Geschwistern oder passen auf alle auf, wenn die Mutter einen anderen Termin wahrnehmen muss. Wer Helfer werden möchte, sollte Erfahrung im Umgang mit kleinen Kindern mitbringen, also etwa selbst Mutter sein oder in einer Familie mit mehreren Geschwistern aufgewachsen sein oder aus Babysitter- oder Aupair-Einsätzen die Herausforderungen kennen.

Kontakt:

