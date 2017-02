Allensbach Weiter Radlerspur und Parkverbote in Allensbach

Die zunächst provisorischen Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit in der Ortsdurchfahrt bleiben nun dauerhaft bestehen. Dies beschloss der Gemeinderat.

In der Radolfzeller- und der Konstanzer Straße in Allensbach wird es weiter an der Südseite einen so genannten Schutzstreifen für Radfahrer geben. Damit verbunden gilt dort Parkverbot. Dies hat der Gemeinderat auf Empfehlung der Verkehrskommission und der Verwaltung nun beschlossen. Dasselbe gilt für die anderen Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit, die die Gemeinde im vergangenen Sommer zunächst provisorisch in der Ortsdurchfahrt eingeführt hat. Zum einen sind dies an der Nordseite der Radolfzeller Straße an drei Stellen Zickzacklinien, wo ebenfalls nicht geparkt werden darf, die Verlängerung der Tempo 40-Zone im Zentrum und die Verbreiterung der Parkplätze bei der Bäckerei Ratzek. Der Beschluss des Gemeinderats umfasst zudem die Umwandlung der kleinen Straße Steig in eine Einbahnstraße, was derzeit erst umgesetzt wird.

Dies soll aber nicht das Ende von neuen Regelungen sein. Im März oder April werde sich die Verkehrskommission zusammen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei die Lage in der Höhrenberg-, Kapplerberg- und Hafnerstraße anschauen, sagte der Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich in der Gemeinderatssitzung. Auch hier geht es unter anderem um Einschränkungen bei parkenden Autos.

Der Bürgermeister erklärte, die Verwaltung habe in der Testphase Rückmeldungen von Bürgern, der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde und von Verkehrsunternehmen aufgenommen. Dies sei nun in der Verkehrskommission zusammen mit Stefan Basel, dem Leiter der Verkehrsbehörde, beraten und bewertet worden. "Es ist nicht so, dass alles schon funktioniert", sagte Friedrich. Allgemein gut angenommen werde der Radfahrerstreifen, nachdem dieser anfangs bei einigen Radlern und Autofahrern für Irritationen gesorgt hatte. "Problematisch ist die Nordseite der Radolfzeller Straße." Wenn viel Verkehr sei, müssten dort Autofahrer einscheren. "Wir werden das weiter beobachten, kontrollieren und gegebenenfalls ergänzen", kündigte er an.