Konstanz Weil er knapp 90 Gramm Marihuana besaß: 13 Monate ins Gefängnis

Ein 23-jähriger Somalier wird wegen des Besitzes von Marihuana verurteilt. Die Richterin zweifelt an der Zukunftsprognose des jungen Mannes und sieht deshalb keine Möglichkeit einer Bewährungsstrafe.

Mit 13 hat er sein Heimatland Somalia verlassen, zehn Jahre später endet die Flucht durch Afrika und Europa im Konstanzer Gefängnis. "Ich kann nicht erkennen, dass sich Ihr Verhalten ändern wird", sagte Richterin Heike Willenberg in ihrer Urteilsbegründung am Amtsgericht Konstanz. Zuvor hatte sie den 23-jährigen mit gültigem Asylstatus zu einer Haftstrafe von 13 Monaten wegen des Besitzes von knapp 90 Gramm Marihuana verurteilt. Ohne Bewährung. Hierauf plädierte der Anwalt des 23-Jährigen, Gerd Prokop: "Er hat es jetzt kapiert, das Gefängnis war wie ein Schuss vor den Bug." Der Verurteilte sitzt seit Ende Juni in Untersuchungshaft. Prokop werde jetzt mit seinem Mandanten über eine mögliche Berufung am Landgericht beraten. "Versuchen Sie es, aber versprechen Sie sich nicht zu viel", hatte Richterin Willenberg dem 23-Jährigen zuvor geraten.

Sein Weg aus Somalia führte ihn über Kenia nach Uganda, in den Sudan, nach Libyen und schließlich dorthin, wo jährlich etliche tausend Flüchtlinge stranden: Auf die Mittelmeerinsel Lampedusa. Über innereuropäische Umwege landete der heute 23-Jährige 2010 in Karlsruhe und schließlich in Überlingen. Die Sozialprognose schien gut. Er lernte die deutsche Sprache, absolvierte einen Hauptschulabschluss und begann eine Ausbildung, die er allerdings abbrach. "Das Problem war die Schule, in der Arbeit lief alles gut", beschrieb er dem Gericht. Darauf geriet er auf die schiefe Bahn. Ein Ermittler der Kriminalpolizei, der als Zeuge auftrat, beschrieb den Mann als "jemanden, der immer wieder mit Drogen rumgemacht habe".

Vorbestraft ist er dagegen wegen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt, nicht wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten, nachdem er nachts auf einem Schulhof mit Drogen angetroffen wurde, etwa 90 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und weitere Drogenutensilien.

Der Angeklagte räumte ein, die Drogen seien nur für ihn und seine Freunde bestimmt gewesen. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, er habe auch mit Marihuana gehandelt, sah das Gericht daher als nicht erwiesen an.