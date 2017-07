Konstanz Weil die Alarmanlage auslöste: Einbrecher wird aus Gaststätte in der Friedrichstraße vertrieben

Weil die Alarmanlage auslöste: Einbrecher wird aus Gaststätte in der Friedrichstraße vertrieben

Die Polizei berichtet von einem Einbruch in der Friedrichstraße in Konstanz. Der zunächst unbekannte Täter wurde offenbar von der Alarmanlage vertrieben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00.30 Uhr ist ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Friedrichstraße eingebrochen. Dabei wurde er laut dem Bericht der Polizei vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage vertrieben. Die Höhe des verursachten Schadens war der Polizei vorerst noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. (07531)995-0, zu melden.