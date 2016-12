Konstanz Weihnachtsgottesdienst im Münster: Pater Yesudas Kochuparackal über das Fest der Liebe

Zum Festgottesdienst der Seelsorgeeinheit Altstadt im Münster kamen wieder viele Besucher. Pater Kochuparackal erinnerte an die weihnachtliche Botschaft.

Den ersten Weihnachtstag beging die Seelsorgeeinheit Altstadt im Münster mit einem Festgottesdienst. Kooperator Pater Yesudas Kochuparackal vom südindischen Orden Missionary Congregation of the Blessed Sacrament erinnerte im sehr gut besuchten Münster daran, dass Weihnachten das Fest der Liebe sei. Einerseits sei damit die Liebe der Menschen zu Gott gemeint, andererseits auch die Liebe der Menschen zu ihren Mitmenschen.

In seiner wegen des umfangreichen Musikprogramms gekürzten Predigt befasste sich Yesudas Kochuparackal mit der Frage, wann denn eigentlich Weihnachten sei. Auf diese Frage habe ihn ein Kind gebracht, berichtete er. Diese Frage sei jedoch nicht so einfach zu beantworten. Einfacher sei es, zu fragen, wann Weihnachten werde. Dies könne beispielsweise sein, wenn ein Mensch die Türen seines Herzens öffne oder dem Menschen Jesus gleichfalls im Herzen eine Herberge anbiete. Aber auch die kleine Geste eines Grußes zwischen zwei Menschen, die sich vor langer Zeit verkrachten. Oder noch stärker, wenn sich zwei die Hand zur Versöhnung reichen. "Weihnachten ist dort, wo Menschen die Liebe in die Tat umsetzen", sagte der Kooperator. Weihnachten sei dort, "wo Menschen keine Angst mehr haben müssen, wo Menschen menschlich behandelt werden", fasste Kochuparackal es zusammen.

Kochuparackal rief die Gläubigen dazu auf, den Messias Jesus Christus in sich aufzunehmen. "Unser Herz soll ein neues Bethlehem werden, wo Christus Wohnung findet", rief der Pater auf und ergänzte: "Ich wünsche uns allen, dass wir beim Auspacken dieser göttlichen Geschenke die Nähe Gottes erfahren und spüren dürfen." Lektor Konrad Zoll bat unter anderem in seinen Fürbitten für die Menschen, die ihre Heimat und geliebte Menschen verloren haben. Er wünschte sich für sie, dass sie daran nicht zerbrechen sondern vertrauensvoll in die Zukunft blicken. Er bat auch für die Obdachlosen und Gefangene, damit diese in ihrer Einsamkeit menschliche Nähe geschenkt bekommen und sich angenommen fühlen dürfen.



Musikalische Umrahmung

Den Festgottesdienst gestaltete der Münsterchor, die Jugendkantorei, der Männerchor, das Orchester und Solisten unter Leitung von Münstermusikdirektor Steffen Schreyer mit. An der Orgel begleitete Markus Utz. Die Solisten waren Salomé Myrna (Sopran, aus Lausanne), Isolde Ehinger (Alt, Wiesbaden), Philipp Nicklaus (Tenor, Stuttgart) und Christian Villiger (Bass, Zürich). Gespielt und gesunden wurden von Max Reger "Vom Himmel hoch, da komm ich her", David Willcocks "Nun freut euch ihr Christen" oder "Messa Pastorale" Franz Xaver Richter.