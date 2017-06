Konstanz Wegen Satire über Bodenseeforum: Stadt Konstanz prüft Text von Stadtrat Holger Reile

Als Satire nicht kenntlich? Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt lässt das Vorgehen von Stadtrat Holger Reile (Linke Liste) überprüfen. Burchardt wirft Reile vor, mit einem Text zum angeblichen Verkauf des Bodenseeforums, der Stadt und dem Veranstaltungshaus vorsätzlich schaden zu wollen.

Oberbürgermeister Uli Burchardt wirft Stadtrat Holger Reile (Linke Liste) vor, gegen die Pflichten eines Gemeinderats verstoßen zu haben. Hierzu zitierte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Taschenbuch für Gemeinde- und Stadträte in Baden-Württemberg, "das alle Gemeinderäte kennen werden, weil sie darauf schließlich einen Eid geleistet haben". Reile habe die Treuepflicht als Grundpflicht vernachlässigt, nach denen er alles unterlassen muss, "was den Gemeindeinteressen zuwiderläuft oder diese schädigen oder beeinträchtigen könnte". Konkret geht es um einen unter Holger Reiles Namen im Internet veröffentlichten satirischen Text über den vermeintlichen Verkauf des Bodenseeforums an einen Schweizer Möbelhersteller namens XXXL Gottfried Stutz. Dort werden unter anderem Burchardt, der bis Ende des Monats tätige Interimsgeschäftsführer Friedhelm Schaal und Stadtkämmerer Hartmut Rohloff mit fiktiven Auskünften zitiert.

"Sie haben dem Haus und damit der Stadt geschadet"

Laut Burchardt sei dieser Text nicht als Satire zu erkennen, Reile müsste als Stadtrat wissen, was er wirtschaftlich mit einem solchen Text anrichte. Durch die Funktion der Suchmaschinen im Internet verbreitete er sich laut Burchardt schnell über die Stadtgrenzen hinaus. Burchardt: "Sie haben dem Haus und damit der Stadt geschadet". Die Nachricht vom angeblichen Verkauf des Bodenseeforums und dessen anschließende Schließung als Veranstaltungshaus habe Auswirkungen auf dessen Umsatz, weil mögliche Interessenten von einer Buchung absehen könnten. Nach persönlicher Einschätzung Burchardts habe Stadtrat Reile diesen Schaden vorsätzlich herbeigeführt, aus "Interesse an Negativnachrichten, weil positive Ihnen politisch schaden würden."

Der OB verwies außerdem darauf, dass Reile mit einer weiteren Satire zum 1. April – einer Ankündigung eines Besuchs des Bodenseeforums durch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan – schon einmal für "direkte Kosten für das Haus sorgte, weil eine Security eingestellt werden musste".

Holger Reile widersprach dem Vorwurf der Nichtkenntlichmachung als Satire. Auf die Ankündigung Burchardts, die Verwaltung prüfen zu lassen, ob Stadt und Gemeinderat Reiles Vorgehen akzeptieren müssten, reagierte der Stadtrat mit dem Zwischenruf: "Mein Anwalt freut sich jetzt schon." Wortmeldungen ließ Burchardt beim Tagesordnungspunkt Informationen der Verwaltung nicht zu.