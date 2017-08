vor 50 Minuten sk Konstanz Wasserwerk Konstanz: Mann nähert sich Fischern mit Küchenmesser

Ein etwa 30-jähriger Mann mit einem Küchenmesser in der Hand hat am Mittwoch gegen 1.00 Uhr für Unruhe am Bodenseeufer beim Wasserwerk gesorgt. Die Polizei sucht Zeugen.