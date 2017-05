Konstanz Was lebensfroher Jazz und das Sterben miteinander zu tun haben

Spaß an mitreißenden Klängen und zugleich ein ernster Hintergrund: Petra Hinderer und Bernd Konrad erzählen wenige Tage vor dem Konstanzer Großereignis Downton, warum Jazz und der Hospizverein seit 20 Jahren so gut zusammenpassen.

Herr Konrad, Sie sagen: Musik ist eine Lebenseinstellung.

Bernd Konrad: Musik ist nicht nur Klang. Musik ist auch nicht nur ein schöner Schein, den man irgendwo am Sonntagnachmittag vielleicht aus dem Rucksack holt und dann irgendwie zu spielen beginnt. Dieser „Way of Life“ beginnt bei mir morgens um halb sieben: Ab dieser Zeit beginne ich zu arbeiten. Ich übe, schreibe, spiele und probe. Das ist meine Lebenseinstellung. Anders kann ich es gar nicht machen. Ich kann Musik nicht als eine schöne Nebenbeschäftigung bezeichnen. Nein, das ist schon etwas ganz anderes und viel, viel mehr.

Wenn Musik ein Teil des Lebens ist, muss sie auch ein Teil der dunklen Stunden im Leben sein.

Bernd Konrad: Musik gehört in allen Lebensfragen dazu, egal ob es schöne Stunden oder ob es schwere Stunden sind. Musik ist natürlich ein Balsam, aber Balsam nicht nur in schweren Stunden, auch in schönen Stunden. Das ganze Leben ist eigentlich von der Musik geprägt, bei mir zumindest. Musik ist mehr als Ton, Musik ist mehr als Klang, Musik ist Leben, ist Himmel und Erde, da ist alles dabei.

Zum 20. Mal lädt der Hospizverein zu Jazz Downtown. Sie beschäftigen sich mit dem Sterben und feiern das Leben?

Petra Hinderer: Unbedingt, wobei für uns im Hospizverein die schweren Stunden auch zum Leben dazugehören. Jeder von uns macht Krisen durch, jeder muss sich verabschieden, jeder trauert und jeder geht irgendwann auf seinen eigenen Tod zu. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man die anderen Seiten, die guten Seiten, ganz besonders genießen und bewusst gestalten. Das ist unsere Grundeinstellung.

Sie machen das, um Geld für Ihre Arbeit einzuwerben und zugleich einen leichten Zugang zum Thema Hospiz zu schaffen…

Petra Hinderer: Von vornherein wollten wir neben der Geldbeschaffung immer auch Menschen erreichen, und zwar, ohne ihnen Angst zu machen mit unseren Themen, sondern sie einzuladen, sich in möglichst gesunden Zeiten dem Thema zu nähern. Und da ist natürlich Musik, die einen ja auch emotional erreicht, ein wunderbares Mittel in der Vielfarbigkeit, die diese Veranstaltung ja auch widerspiegelt.

Herr Konrad, wie sind Sie zu Jazz Downtown und zum Hospizverein gekommen?

Bernd Konrad: Petra kam einfach und hat gemeint, ob man da nicht musikalisch etwas machen könnte. Wir haben gedacht, es wäre schön, wenn man das in verschiedenen Lokalitäten ausprobiert. An 20 Jahre haben wir nie gedacht, das war als einmaliges Projekt geplant. Wobei, einmalig ist es ja irgendwie auch geblieben. Ich keine kein Beispiel, wo eine Veranstaltung dieser Art einem so sozialen Zweck dient.

Ist nicht Musik für sich etwas Soziales?

Bernd Konrad: Ja, auf jeden Fall. Und zwar nicht nur, wenn mehrere Menschen zusammen musizieren oder wenn es eine Interaktion mit Zuhörern gibt. Auch wenn ich ganz alleine spiele, kann Musik eine soziale Funktion haben Und: Wenn sich beim gemeinsamen Musizieren neue Welten auftun, ist das ganz besonders schön.

Warum lohnt sich Jazz Downtown auch für jene, die mit Jazz im engeren Sinne nicht so viel anfangen können?

Petra Hinderer: Wir haben in der Tat die Erfahrung gemacht, dass manche sagen, Jazz mag ich nicht, da gehe ich nicht hin. Aber bei Jazz Downtown gibt es auch Latin, Pop, Blues und andere Musikrichtungen. Aber der Titel der Veranstaltung ist jetzt so gut eingeführt, dass wir ihn auch nicht mehr ändern.

Herr Konrad, ist Jazz denn nun eigentlich kompliziert?

Bernd Konrad: Jazz ist so kompliziert und so einfach wie das Leben. Leben und Musik – da gibt es für mich keine Trennung. Das Eine bedingt das Andere. Es gibt leichtere und schwere Musik ja auch in der Klassik. Es gibt auch leichten und schweren Jazz, und ich habe überhaupt nichts gegen Schwere. Genauso, wie ich das Leichte manchmal mag. Wie gesagt: Mit der Musik ist es wie mit dem Leben, und mit dem Jazz ist es wie mit der Musik allgemein.

Frau Hinderer, worauf achten Sie, wenn Sie die Bands auswählen?

Petra Hinderer: Wir achten auf eine große Bandbreite der Stile und wir legen Wert darauf, dass jedes Jahr immer ungefähr ein Drittel neue Bands dazukommen. Besonderen Wert legen wir darauf, dass uns die regionalen Bands treu bleiben. Die haben ja auch große Fanclubs.

Herr Konrad, das Eröffnungskonzert zu Jazz Downtown dieses Jahr trägt den Titel „Klangvolle Beziehungen“ und bringt doch sehr unterschiedliche Akteure zusammen. Was erwartet die Besucher da?

Bernd Konrad: Wenn ich das wüsste, würde ich Ihnen das gerne sagen. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Es wird sicher spannend werden. Die Schlagzeuger kenne ich noch gar nicht, dafür habe ich mit Markus Utz und Steffen Schreyer schon sehr viel zusammengearbeitet. Die Besucher erwartet ein großes, dunkles Nichts, aus dem irgendwie Lichtgestalten hervorkommen, die irgendwie etwas zaubern werden. Die werden wirklich zaubern.

Ein großes dunkles Nichts, aus dem Lichtgestalten hervorkommen, das hört sich jetzt für mich gewaltig nach so einer Todesmetapher an.

Bernd Konrad: Daran denke ich überhaupt nicht..

Das heißt, bei so einem Konzert machen Sie sich keine Gedanken, ob das jetzt zugunsten vom Hospizverein ist?

Bernd Konrad: Ich kann ja nicht bei jeder Note, die ich spiele, daran denken, ich mache das fürs Hospiz. Da könnte ich nur tiefe Töne spielen. Nein, es geht ja hier um ganz verschiedene Charaktere, die man einbeziehen muss. Wir machen an dem Abend ganz bestimmt keine explizite Hospiz-Musik. Wir richten unser Gedankengut am Anlass des Konzerts aus, aber wir lassen uns inhaltlich nicht festlegen. Wir werden uns am Samstagnachmittag zusammensetzen und überlegen, was und wie wir spielen werden.

Frau Hinderer, Sie wollen ein lustiges, fröhliches Fest feiern mit tausenden Gästen, um Geld für einen sehr ernsthaften Zweck zu sammeln. Ist es wichtig, dass Veranstalter, Zweck und das Dargebotene zusammenpassen?

Petra Hinderer: Gerade bei der Eröffnungsveranstaltung, das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal von unserer Jazznacht, ist uns das ganz wichtig. Klar denken die Musiker nicht bei jedem Ton an den Hospizverein, und das ist auch gut. Aber wir haben uns diese Zusammenstellung von ganz unterschiedlichen Künstlern gewünscht, weil uns diese unerwarteten Begegnungen wichtig sind. Dass hat sehr viel mit unserer Arbeit zu tun. In der Begegnung mit schwerkranken Menschen und auch deren Angehörigen treffen oft fremde Menschen aufeinander: Menschen, die nicht wissen, was passiert, die sich begleiten, die abspüren, die manchmal vielleicht sogar scheitern oder nicht zusammenkommen, aber wo manchmal auch wahrnehmbare Beziehungen entstehen, die etwas ganz Neues sind. Von daher gesehen ist gerade die Eröffnungsveranstaltung für uns immer ein Sinnbild für das, was bei uns sonst auch passiert. Also es ist kein Konzert nach Noten, wo jemand etwas vorspielt, was er lange geübt hat, sondern es sind Begegnungen, die kann man nicht wiederholen, es ist etwas ganz Neues.

Bernd Konrad: Ja, so sehe ich das auch.

Zu den Personen

Petra Hinderer, 55, leitet seit 1995 als Geschäftsführerin den Konstanzer Hospizverein. Sie ist Diplom-Psychologin und Sozialwirtin (FH) mit Weiterbildung unter anderem in systemischer Beratung.

Bernd Konrad, 69, ist einer der renommiertesten Saxophonisten Deutschlands und war an der Musikhochschule Stuttgart von 1986 bis 2012 Professor. Nach Konstanz kam er 1952 als Flüchtlingskind.

Jazz Downtown beginnt am Samstag um 19.30 Uhr mit dem Eröffnungskonzert im Münster, bei dem Bernd Konrad zusammen mit der Schola Gregoriana unter der Leitung von Steffen Schreyer, Markus Utz an der Orgel und den Schlagzeugern Lucas Gérin und Emil Kuyumcuyan improvisiert. Anschließend gibt es zwischen 21 und 1 Uhr in 23 Lokalen Musik von 23 Bands. Karten kosten 16 Euro im Vorverkauf (Bücherschiff, Paradiesstraße) und 18 Euro an der Abendkasse. Das gesamte Programm: www.jazz-downtown.de