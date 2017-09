Konstanz Was ein Bürgermeister im Wahlkampf sagen darf

Wenn Parteien um Stimmen buhlen, müssen sich kommunale Mitarbeiter zurückhalten. Doch der Unterschied zwischen Gebot und Verbot ist auch für das Konstanzer Rathaus ein ziemlicher Eiertanz – vor allem OB Burchardts Auftritt bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung.

Er stand am Rande der Runde, aber nicht abseits. Er ließ sich mit Namen und Funktion begrüßen, war aber nicht Teil der Veranstalter. Er ergriff das Wort, hielt sich mit Meinung aber zurück. So gesehen, hat Andreas Osner am Montagabend alles richtig gemacht. Der Bürgermeister mit dem Aufgabengebiet Soziales war zu einer Veranstaltung der SPD gekommen, der er selbst als Mitglied angehört. Er wolle sich vor allem die verschiedenen Argumente zum Thema Umbau der Schule Zoffingen in ein Pflegeheim anhören, sagte Osner und verwies ausdrücklich auf die Neutralitätspflicht für Vertreter der Stadtverwaltung in laufenden Wahlkämpfen. Zugleich würdigte er den Ortstermin: "Das ist gelebte Demokratie."

Seit Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) von der Linken scharf angegriffen wurde, weil er an einer Wahlkampfveranstaltung des CDU-Bundestagskandidaten Andreas Jung zum Thema Innere Sicherheit am 8. August mitgewirkt hatte und sogar mit Foto in der Einladung auftauchte, scheint Vorsicht eingekehrt im Rathaus. Zumal ein Schreiben kursiert, das Burchardt im Mai an den Führungskräfteverteiler herausgegeben hatte. Danach sind alle städtischen Mitarbeiter im Wahlkampf "gehalten", nicht mehr in dienstlicher Eigenschaft als "Redner oder Auskunftsperson" an Veranstaltungen politischer Parteien teilzunehmen. "Das bedeutet", heißt es weiter, "dass solche Verpflichtungen ab sofort nicht mehr wahrgenommen werden dürfen."

Ein Verbot also? Die Pressestelle im Rathaus weist das zurück. Nicht nur, weil Burchardt im selben Brief seinen Führungskräften "die Teilnahme an Parteiveranstaltungen als Parteimitglied oder Wählerin (...) selbstverständlich gestattet." Auch auf Nachfragen betont die Verwaltung, niemand werde vom Prozess der demokratischen Willensbildung und Meinungsäußerung ausgeschlossen, obwohl der OB "gebotene Zurückhaltung" anmahnt. Die Pressestelle dazu: "Es gibt kein Verbot, nur Richtlinien im Rahmen des Neutralitätsgebots."

Burchardts kritisierter Auftritt bei Jungs Veranstaltung war aus Sicht der Verwaltung nicht zu beanstanden. Der OB habe sich "im Rahmen seiner Aufgaben und ausschließlich neutral, sachlich und fachlich geäußert. Dabei ging es maßgeblich um aktuelle Themen der Sicherheit in Konstanz und der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Stadt Konstanz." Vier Wochen später sah auch sein Stellvertreter Andreas Osner kein Problem darin, sich durch seine Anwesenheit bei der Parteiveranstaltung möglicherweise mit der SPD oder ihrem Wahlkampf zu identifizieren.

Neutral ist also nicht unsichtbar, aber ein Bürgermeister oder eine Amtsleiterin muss sich in jedem Einzelfall klar sein, dass Teilnahme an oder Wortmeldung bei Veranstaltungen im Wahlkampf eine unzulässige Wahlbeeinflussung sein könnten. Für Osner war die Entscheidung in Sachen Zoffingen nicht schwierig: So hatte die SPD ihren Bundestagskandidaten Tobias Volz nicht aufgeboten. Auch lud sie das Thema nicht um allgemein sozialpolitische Fragen auf und hielt es so in einem Rahmen, der den örtlichen Aufgabenkreis der Gemeinde gewiss nicht sprengte.

Ob man nun von Gebot oder von Verbot reden will – Andreas Osner hätte sich nicht ungefragt rechtfertigen müssen. Dass er es dennoch tat, zeigt den schmalen Grat, auf dem Amtsträger in diesen Wochen wandeln.

Zurückhaltung gefordert

Das Bundesverfassungsgericht urteilte bereits 1977: "Den Staatsorganen ist es von Verfassungs wegen versagt, sich in amtlicher Funktion im Hinblick auf Wahlen mit politischen Parteien oder Wahlbewerbern zu identifizieren und sie unter Einsatz staatlicher Mittel zu unterstützen oder zu bekämpfen, insbesondere durch Werbung die Entscheidung des Wählers zu beeinflussen.“ Diese Rechtssprechung bezog sich allerdings nicht auf (Ober-)Bürgermeister. Inwieweit sie kommunal anwendbar ist, ist schwierig. Denn diese sind gleichzeitig überparteiliche Vertreter ihrer Gemeinde, oft auch Parteimitglieder und -politiker und überdies häufig Chefs der zu besonderer Neutralität verpflichteten Versammlungsbehörde.