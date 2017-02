Was Sie zu Patientenverfügung und Co. wissen müssen: Podiumsdiskussion in Konstanz wird wiederholt

Beim ersten Mal war das Konzil überfüllt, jetzt geht der Informationsabend in die zweite Auflage. Drei Expertinnen und ein Experte diskutieren und informieren am 13. Februar noch einmal über das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Veranstalter sind der Altenhilfeverein und der SÜDKURIER.

Wie kann ich sicherstellen, dass meine Angehörigen handlungsfähig sind, wenn ich selbst keine Entscheidungen mehr treffen kann? Wie regle ich, welche medizinischen Leistungen ich erhalte oder eben auch nicht? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine zweite Podiumsdiskussion zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht am Montag, 13. Februar, um 19 Uhr. Altenhilfeverein Konstanz und SÜDKURIER Medienhaus wiederholen den Abend, nachdem am 30. November der untere Konzilsaal aus allen Nähten geplatzt war. Dieses Mal findet die Diskussion mit anschließender Fragemöglichkeit für die Zuhörer im Seniorenzentrum Bildung und Kultur, Obere Laube 38, statt.

Auf dem Podium sind zu auch bei der zweiten Auflage zu Gast: Rechtsanwältin Monika Pilz-Hönig, Notarin und Nachlassrichterin Andrea Stutz, Richterin am Betreuungsgericht Birgit Reerink und der Allgemeinmediziner Heinrich Everke. Sie werden in einem von SÜDKURIER-Redakateur Jörg-Peter Rau moderierten Gespräch das Thema von der rechtlichen wie von der medizinischen Seite her beleuchten. Besonderes Gewicht hat die Frage, wie eine Vollmacht oder Patientenverfügung rechtssicher gemacht werden kann. Der Eintritt ist frei, eine Spende an den Altenhilfeverein wird erbeten.