Konstanz Was 2017 in Dettingen und Wallhausen wichtig wird

Was 2017 in Dettingen und Wallhausen wichtig wird

Wohnungsbau steht ganz oben auf der Agenda, aber auch das Bürgerhaus und die Marienschlucht dürften wichtige Themen im Konstanzer Teilort werden. Auch das Thema Flüchtlinge wird sich durch das Jahr 2017 ziehen.

Aus dem Konstanzer Doppelort Dettingen-Wallhausen nimmt die Konstanzer Stadtverwaltung gewichtige Aufgaben mit ins Jahr 2017, die Dettingen betreffen. Dazu gehören unter anderem zwei Baupläne, die erstellt werden sollen. Das Amt für Stadtplanung und Umwelt (ASU) hat sie für den Bereich Dorfplatz/Brunnenhalde und Brühläcker angekündigt. Im tiefer gelegenen Bereich bei der Brunnenhalde sollen Gebäude für Seniorenwohnen entstehen. Oberhalb soll es eine Wohnbebauung geben. Nach einem vor etwa anderthalb Jahren abgeschlossenen Ideenwettbewerb waren einige Architekturbüros dazu aufgerufen, ihre Pläne zu überarbeiten. Daraus möchte das ASU den erforderlichen Bebauungsplan erstellen.

Eine ähnliche Vorgehensweise sieht das Amt beim Neubaugebiet Brühläcker vor. Im Herbst hatten 20 Architekturbüros zusammen mit Landschaftsarchitekten gleichfalls einen Ideenwettbewerb bestritten. Daraus ging ein eindeutiger Sieger hervor. Aus dessen Entwurf wird im ASU ein Bebauungsplan entworfen. Im Gebiet Brühläcker sollen in den kommenden Jahren rund 60 Wohnungen vor allem für Familien entstehen und damit den Konstanzer Wohnungsmarkt entlasten.

Mit der Zunahme der Bevölkerung wird der Parkdruck in Dettingen weiter zunehmen. Der zentrale Parkplatz neben dem Dorfplatz ist bereits nicht immer ausreichend. Mit den dort geplanten Neubauten wird sich die Situation weiter verschärfen. Durch eine Bebauung im Gebiet Dorfplatz/Brühläcker wird ein erheblicher Mehrbedarf erwartet. Für den Zentralparkplatz und den Schulweg veranlasste der Ortschaftsrat in diesem Jahr einige kleinere Veränderungen, die eine Entschärfung der Verkehrssituation bringen soll. So erhielt die Zufahrt zum Schulhof eine Schranke. Auf dem Parkplatz wurden einige Kurzzeitparkplätze eingerichtet, um das Bringen und Abholen von Kindergartenkindern zu erleichtern.

Für das zukünftige Bürgerhaus gibt es bereits einen Vorschlag, wie der Umbau des alten Schulhauses gestaltet werden kann, sodass auch die bisher dort vertretenen Vereine Narrenzunft Moorschrat und Musikverein Dettingen-Wallhausen unterkommen. 2017 stehen neben dem Bauplan auch die Pächterschule für den im Erdgeschoss vorgesehen Gastronomiebetrieb muss auf der Agenda. Vorgesehen ist der Abriss eines Anbaus so wie der Neubau eines Veranstaltungssaales.

Nach dem Rückgang des Flüchtlingszustroms hatte das Landratsamt beschlossen, etliche Einrichtungen für die Flüchtlingsunterbringung zu schließen. Gebäude sollen ihren Nutzern zurückgegeben und fliegende Bauten abgebaut werden. Da die ehemalige Tennis- und Squash-Halle in Dettingen aber vom Landkreis gekauft und in eine Notunterkunft umgebaut wurde, rechnet Ortsvorsteher Roger Tscheulin nicht mit einer baldigen Schließung.

Das Gebiet um die Marienschlucht mit seinem Uferweg zwischen Wallhausen und Bodman bleibt vorerst gesperrt. Wo es sinnvoll und ungefährlich erscheint, sollen Wege geräumt und Brücken repariert werden. Auf Konstanzer Gemarkung ist auch eine alternative Wanderwegführung mit guter Aussicht über den See im Gespräch. Eine Öffnung des Uferwegs ist 2017 nach aktuellem Sachstand nicht zu erwarten.

In der katholischen Kirchengemeinde der Konstanzer Bodanrückgemeinden planen Pfarrer Armin Nagel und der Pfarrgemeinderat eine Änderung der Gottesdienstordnung. So sollen die Gottesdienstzeiten so entzerrt werden, dass ein einzelner Seelsorger das ganze Programm schafft. Gemeinsam mit Pfarrgemeinderat und Mitarbeitern möchte Armin Nagel die Zentralisierung der Verwaltung in Litzelstetten umsetzen. Allerdings soll es weiterhin Ansprechpartner in den drei Pfarrgemeinden geben sowie die Sprechstunden des Pfarrers erhalten bleiben.

