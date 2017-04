Konstanz Warum jede Stadt auch Partner braucht

Sind Städtepartnerschaften ein Auslaufmodell? Nein, heißt es aus dem Konstanzer Rathaus dazu. Spannend wird aber, was junge Leute bei Treffen im Mai und November zu dem Thema sagen.

Ein zum Ritual geronnenes Treffen von Menschen, die sich ohenhin schon kannten und nun eine Art internationalen Stammtisch auf Kosten der Allgemeinheit pflegen? Oder die Chance auf Begegnung und Völkerverständigung über nationale Grenzen hinweg mit fester Verankerung auch in der jungen Generation? Für Claus-Dieter Hirt, der im Konstanzer Rathaus für das Thema Städtepartnerschaften zuständig ist, lautet die Antwort: "Städtepartnerschaften können in der Tat dazu beitragen, mentale Landkarten neu zu vermessen. Dies gerade in einer Zeit, in der neue Mauern und die Tendenz zur Abschottung wachsen."

So steht es in der Vorlage an den Gemeinderat, der am Donnerstag (ab 16 Uhr, Ratsaal) über Sinn und Zweck der fünf Städtepartnerschaften diskutiert. Die Freie Grüne Liste hatte die Debatte über die Beziehungen zu Fontainebleau, Richmond-upon-Thames, Tabor, Lodi und Suzhou gefordert. Der Anlass ist aktuell: Im Rahmen des Eurokonzils treffen sich Jugendliche und junge Erwachsene im Mai und im November in Konstanz, um über die Zukunft von Städtepartnerschaften zu sprechen.

Über das Ob ist aus Sicht der Stadtverwaltung eine Debatte freilich unnötig. In vielen Bereichen habe Konstanz einen engen Draht in die Partnerstädte; ein Austausch der Kommunalpolitiker, wie ihn sich die FGL vorstellt, solle aber ausgebaut werden. Mit Lodi gestaltet sich dies allerdings als schwierig, wie Hirt einräumt: Die Stadt wird derzeit von einem Sonderkommissar geleitet, nachdem im Sommer 2016 Bürgermeister Simone Uggetti, seine Dezernenten und mit ihnen der Gemeinderat des Amtes enthoben wurden.

Gerade die Schulen und Vereine bringen durch Treffen und Austausche aus Sicht der Verwaltung die Städtepartnerschaften aktiv voran. Als Botschafter Europas waren sie demnach nicht nur vor 1989 im Tabor wichtige Brücken in die Welt, sondern sind es bis heute. In Richmond, schreibt Hirt in seinem Papier an den Gemeinderat, hätten fast 70 Prozent für einen Verbleib in der Europäischen Union und nur gut 30 Prozent für den Brexit gestimmt.