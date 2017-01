Konstanz Warum es sich lohnt, zum Konstanzer Narrenspiel zu gehen

Sechsmal volle Hütte im Konzil, viele Gags mit Lokalbezug und Akteure mit professionellem Anspruch: Kamelia Paradies und Niederburg hängen die Messlatte für ihre Bunten Abende ziemlich hoch. An Freitag gibt es Karten im Freiverkauf.

Na klar, sagt Mario Böhler, macht das Spaß. Als Regisseur zeichnet der Präsident der Narrengesellschaft Niederburg dafür verantwortlich, dass auch die Gäste stets ihr Vergnügen haben. Aber was sie an sechs Abenden im Verlauf von nur zehn Tagen zu sehen und hören bekommen, ist das Ergebnis harter Arbeit. Vier Wochen vor der Premiere der Bunten Abende, die Niederburg und Kamelia Paradies einträchtig gemeinsam im Konzil veranstalten, räumt Böhler aber auch ein: "Es ist extrem anstrengend." Denn die Erwartungen der Gäste und der Anspruch der Akteure ist gleichermaßen groß. Kamelia-Präsident Marcus Nabholz bestätigt das Ringen im Vorfeld. Wenn mehrere Akteure das gleiche Thema, vorzugsweise mit viel Lokalkolorit von Bürgertröpfle bis Seilbahn, bearbeiten, ist die Auswahl oft nicht einfach.

"Konstanzer Traumschiff" heißt das Motto in diesem Jahr, und wie ein roter Faden soll es nicht nur durch die rund 40 einzelnen Programmpunkte von der kleinen Anmoderation bis zur 15-Minuten-Büttenrede von Alfred Heizmann ziehen. Auch Dekoration sowie Licht- und Tontechnik sollen für ein stimmiges Bild sorgen. Den Rest bringen bekannte Akteure der Konstanzer Fasnacht, unter ihnen Hans Leib, Claudia Zähringer und Norbert Heizmann oder Martina Bauer. Jürgen Greis alias Neckes muss aus gesundheitlichen Gründen pausieren. "Die Moderation übernimmt nun eine stadtbekannte Französin", schmunzelt Mario Böhler.

Kennzeichen des Programms sollen viel Musik und eine kompakte Folge der Nummern sein. Drei Stunden, länger soll der Bunte Abend nicht dauern, so Mario Böhler. Und fast jede Nummer setzt auf Live-Musik mit Jürgen Waidele, Felix Steckeler und ihrer Band, die laut Böhler den professionellen Anspruch des Programms untermauern. Reine Büttenreden werden dagegen zur Mangelware: "Dass sich einer ins Fass stellt und einfach vom Leder zieht, das ist weitgehend vorbei", sagt Böhler. Wer seine Versprechungen dem Praxistest unterziehen will, sollte sich beeilen: Der Freiverkauf der Karten startet heute, in der Regel sind sie schnell weg.

Kamelia Paradies und Niederburg führen die Bunten Abende am 3., 4., 7., 9., 11. und 12. Februar um 20.01 Uhr im Konzil auf, an den beiden Samstagen folgt eine Party mit Live-Musik und Tanz. Karten für 13 Euro gibt es (vor allem für Dienstag und Donnerstag) im Schreibwarengeschäft "Zum Bleistift", Brauneggerstraße 24.