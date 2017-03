vor 1 Stunde Jörg-Peter Rau Exklusiv Konstanz Warum das Bodenseeforum eine Chance verdient hat

Nach dem Rausch kommt der Kater. So wirkt die Stimmung in Sachen Tagungs- und Kongresshaus am Bodensee. Zeit, sich die Sache einmal nüchtern anzusehen und festzustellen: Das Haus ist und bleibt ein Gewinn für Konstanz.