Polizisten müssen sich an klare Vorgaben halten. Der Warnschuss bei einem Streit in Konstanz war eine absolute Ausnahme.

Mehrere Jugendliche streiten sich, ein 15-Jähriger hantiert mit einer Waffe. Die Situation ist schwer überschaubar, die Kontrahenten lassen sich nicht beruhigen. Es fällt ein Schuss. Ein Polizist hat einen Warnschuss abgegeben. Eine Maßnahme, die die Konstanzer Polizisten selten ergreifen müssen.

Für die Einsatzkräfte war es nicht klar ersichtlich, um welche Art von Waffe sich die Jugendlichen stritten – um eine Schreckschuss- oder eine echte Pistole? Der 15-Jährige hatte sie im Streit mit drei anderen Jugendlichen an sich gebracht. Mit der Waffe sollen sie zuvor auch einen Pizzaboten bedroht haben. Für die Konstanzer Polizei war das in einem Punkt eine Ausnahmesituation. Sie muss sehr selten die Waffe ziehen. Bis einschließlich 2014, weiter lässt es sich nicht nachvollziehen, habe kein Polizist die Waffe ziehen müssen. Nicht, um einen Warnschuss abzugeben, schon gar nicht, um auf Menschen zu zielen, erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt auf Anfrage.

Lediglich in einem Fall sei es fast zu einem Warnschuss gekommen. Ein Mann rastete im April 2016 in Fürstenberg aus und griff zu einem an seinem Gürtel befestigten Messer. Zwei Beamte hatten ihre Dienstwaffen bereits gezogen, während ein dritter Kollege den Mann mit Pfefferspray überwältigte. Grundsätzlich würden Fälle, in denen Beamte zur Eigensicherung ihre Waffe ziehen, nicht statistisch erfasst.

Anders sieht es beim Einsatz der Dienstwaffe gegen Tiere aus. Zum Töten von gefährlichen, kranken oder verletzten Tieren sei die Pistole in den Jahren 2015 und 2016 jeweils zwei Mal in Konstanz zum Einsatz gekommen. In überwiegender Zahl hätten verletzte Tiere von ihrem Leid erlöst werden müssen, weil der Jagdpächter nicht frühzeitig vor Ort sein konnte.

Wann ein Polizist die Dienstwaffe nutzen darf, ist im Paragraf 53 des Landes-Polizeigesetzes festgehalten. Mit Ausnahme von Notwehr und Nothilfe ist der Einsatz der Pistole das letzte zu wählende Mittel. Der Einsatz ist zudem verboten, wenn erkennbar Unbeteiligte gefährdet werden. Das gilt laut Gesetz nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer Lebensgefahr ist. Jede fehlende Patrone müssen die Polizisten rechtfertigen. Sie erhalten regelmäßig Schulungen an Dienstwaffen sowie rechtliche Grundlagen für deren Einsatz vermittelt. Bei Notwehr und Nothilfe haben die Beamten eine größere Handhabe beim Pistoleneinsatz.

Was sie aber auch in große Schwierigkeiten bringen kann: Schreckschusspistolen ließen sich kaum von echten Pistolen unterscheiden, sagt Polizeisprecher Bernd Schmidt mit Blick auf den Streit der vier Jugendlichen. Grundsätzlich müssten seine Kollegen „von einer echten Waffen ausgehen“. Aus diesem Grund brächten sich Personen, die mit Schreckschusswaffen drohten, selbst in große Gefahr.

Das Gesetz

Im Polizeigesetz des Landes Baden-Württemberg sind die Voraussetzungen des Schusswaffengebrauchs, so der Titel, im Paragraf 53 geregelt: "Der Schusswaffengebrauch ist nur zulässig, wenn die allgemeinen Voraussetzungen für die Anwendung unmittelbaren Zwangs vorliegen und wenn einfache körperliche Gewalt sowie verfügbare Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder mitgeführte Hiebwaffen erfolglos angewandt worden sind oder ihre Anwendung offensichtlich keinen Erfolg verspricht. Auf Personen darf erst geschossen werden, wenn der polizeiliche Zweck durch Waffenwirkung gegen Sachen nicht erreicht werden kann." Zudem ist der Einsatz der Dienstpistole verboten, wenn erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Das gilt laut Gesetz nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist. (phz)