Konstanz War sie die letzte Orientierungsstufen-Leiterin? Eva Weitbrecht geht in den Ruhestand

Eva Weitbrecht könnte die letzte Abteilungsleiterin der Orientierungsstufe an der Geschwister-Scholl-Schule in Konstanz gewesen sein. Nach zehn Jahren in dieser Position und 17 Jahren als Lehrerin ist die Zukunft des Orientierungsmodell derzeit völlig offen.

Konstanz – Wenn Eva Weitbrecht mit Beginn der Sommerferien ihren Schreibtisch räumt, dann ist offen wie es weiter geht mit der Orientierungsstufe an der Geschwister-Scholl-Schule. Das Staatliche Schulamt hat gegenüber Bürgermeister Andreas Osner angekündigt, das Kultusministerium werde den Schulversuch beenden, zu dem die Orientierungsstufe mit den Werkreal- und Realschülern sowie den Gymnasiasten der Klassen fünf und sechs gehört. Der Bürgermeister sagte zu, sich für den Erhalt der Orientierungsstufe einsetzen zu wollen. Sie wäre offenbar nicht zwingend abhängig von der Werkrealschule, deren Bestand wegen geringer Anmeldezahlen an der Geschwister-Scholl-Schule fraglich ist.

Grundsätzlich sieht auch Eva Weitbrecht Sinn in der Orientierungsstufe. Selbst wenn die Werkrealschule wegfallen würde. Seit 17 Jahren unterrichtet sie an der Geschwister-Scholl-Schule und seit zehn Jahren leitet sie die Abteilung Orientierungsstufe. Sie engagiert sich dafür, dass Fünft- und Sechstklässler im richtigen Schulzweig ihren Platz finden. Wie bei einem Jungen, der als stiller Lerner nicht auffiel, aber beim genauen Hinsehen auf dem Gymnasium besser aufgehoben war als auf der Realschule. Ohne die Ermutigung der Schule hätte er den Sprung wohl nicht gewagt. Im Elternhaus habe er dafür keine Unterstützung gehabt. In der Orientierungsstufe dürfen Schüler in den anderen Schulzweigen hinein schnuppern. Außerdem wird ihnen auch unter dem Jahr der Wechsel zwischen den Schularten erleichtert, sie bekommen Lernstrategien vermittelt und wenn notwendig besondere Förderungen.

Eva Weitbrecht ist überzeugt davon: "Es lohnt sich, für jeden Schüler zu kämpfen." Sie sagt, sie arbeite gerade mit den Kindern gerne, die es nicht so einfach haben. Inzwischen sei ihr Erfahrungsschatz so groß, dass sie schnell spüre, was einen Schüler wirklich bewegt. Als ältere Lehrerin sei sie vielleicht auch ein wenig mütterlicher und gelassener geworden. "Man hat nicht mehr so viele Prinzipien im Kopf."

Sie hat einen Schulplaner mit dem Leitfaden für Lernentwicklungsgespräche entwickelt. Es geht darum, mit dem Schüler zu klären, wie Lernen gelingen kann, wo er selbst Schwächen und Stärken sieht. So könnte die Frage im Raum stehen, warum bei einem Jungen, der lückenlos Fußballtabellen herunterrasseln kann, keine Vokabeln im Kopf hängen bleiben und ob sich dies mit einer neuen Lernstrategie ändern ließe. Es werden Zielvereinbarungen geschlossen. Schüler sollen selbst einschätzen, was sie erreicht haben und was ihnen helfen könnte. Eva Weitbrecht ist Fachfrau für Lese-, Schreib- und Matheschwächen und ausgebildete Beratungslehrerin. Sie will jetzt erst einmal spüren, wie sich der Ruhestand anfühlt. Klar ist für sie aber auch: Sie will weiterhin für die Geschwister-Scholl-Schule aktiv sein und zwar im Förderverein.