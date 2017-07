Konstanz War das denn Satire? Streit zwischen Stadtrat Reile und Verwaltung dauert an

In der Frage über die Treuepflicht des Konstanter Stadtrats Holger Reile kommt Bewegung. Oberbürgermeister Burchardt kündigt ein Schreiben an. Die Fraktionen im Gemeinderat werten die öffentliche Kritik unterschiedlich.

Hat Holger Reile (Linke Liste) gegen seine Treuepflicht als Stadtrat verstoßen oder hat er lediglich einen satirischen Beitrag auf einer Internetseite veröffentlicht? Seit einem Monat steht diese Frage im Raum, Reile muss weiter auf ihre Beantwortung warten. "Ich schreibe ihnen", kündigte Oberbürgermeister Uli Burchardt kürzlich im Gemeinderat an. Auf Nachfrage der Redaktion bei Rathaus-Sprecher Walter Rügert teilt dieser mit, die Öffentlichkeit werde über den Brief informiert, sobald er vorliege. Burchardt hatte Reile vorgeworfen, der Stadt vorsätzlich zu schaden,weil ein Text im Internet über die angebliche Schließung des Bodenseeforums zum Ende des Jahres nicht als Satire zu erkennen gewesen sei.Aus diesem Grund kündigte er die Prüfung rechtlicher Schritte durch die Stadt an und forderte die Ratsfraktionen auf, sich mit Reiles Verhalten als Stadtrat auseinanderzusetzen.

Das taten die Fraktionen und kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. So kritisierte Jürgen Ruff (SPD) Burchardts scharfe Worte: "Viele Bürger sehen in der Mitteilung, zu der der Oberbürgermeister nicht einmal Wortmeldungen zugelassen hat, einen Einschüchterungsversuch." Der OB habe damit weder sich persönlich noch der kommunalen Demokratie einen Dienst erwiesen. Ruff geht davon aus, dass die Stadt in einem Rechtsstreit scheitern würde. Der Vorstand der Freien Grünen Liste (FGL) kritisierte die "öffentlich ausgesprochene Drohung des OB" ebenfalls. Kritik an der Verwaltung sei typische Aufgabe der Stadträte und könne "keinesfalls als Untreue subsumiert werden".

Stadträte genießen laut FGL-Vorstand "nach der Gemeindeordnung vollständigen Schutz vor solchen Angriffen". Roger Tscheulin, CDU-Fraktionsvorsitzender, hält die "Prüfung der Stadt an sich für richtig, ob Holger Reiles Vorgehen justiziabel ist, muss man sehen". Er gibt seinem Ratskollegen mit: "Auch wenn es sich um Satire handelt, sollte man sich über die Auswirkungen eines Artikels im Internet bewusst sein." Matthias Schäfer vom Jungen Forum (JFK) ist der Meinung, dass sich alle Beteiligten bei diesen Thema andere Meinungen zugestehen sollten. Statt öffentlicher Angriffe oder Drohungen hält er "öfters mal lachen und sich die Hand geben" für hilfreich. Die juristische Lage will das JFK nicht beurteilen, hält Burchardts Reaktion aber für überzogen.

Holger Reile hatte noch während der öffentlichen Kritik durch den OB eigene rechtliche Schritte angekündigt und Post seines Anwalts angekündigt. Er teilt nun mit, dass er nach Rücksprache mit diesem entschieden hat, "erst einmal abzuwarten, ob und was da kommt und erst dann zu reagieren". Er habe sich allerdings gefreut, dass er sowohl von den Fraktionen als auch durch Journalistenverbände Unterstützung erfahren habe. Seit einiger Zeit werden auf der Internetseite, auf der die Bodenseeforum-Satire erschien, einige Artikel im Vorspann ausdrücklich als satirisch beziehungsweise nicht-satirisch gekennzeichnet. Rathaussprecher Rügert möchte keine Wertung abgeben, ob die Verwaltung dies als bewusste Provokation wahrnimmt.