Konstanz Walter Rügert im Interview: Was Luther uns 2017 noch sagen kann

Walter Rügert beschäftigt sich gerne mit rebellischen Typen: Jan Hus, John Wyclif, Martin Luther zum Beispiel. Im Interview zu seinem neuen Buch spricht er über die Wegbereiter der Reformation, seinen eigenen Glauben und Rebellion im Gemeinderat

Herr Rügert, eines Ihrer ersten Bücher handelte von Friedrich Hecker, Ihr jüngstes Werk beschreibt Jan Hus, John Wyclif und Martin Luther als Wegbereiter der Reformation. Beschäftigen Sie sich gerne mit rebellischen Typen?

Nicht nur, aber auch. Ich finde Menschen interessant, die Fragen stellen, die die bestehenden Verhältnisse aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten und die durch ihr Denken neue Türen öffnen.



Sie sind auch städtischer Pressesprecher. Gibt es niemanden in der Verwaltung oder im Rat, den Sie unter diesem Aspekt portraitieren könnten…?

Oh doch, jede Menge! Kommen Sie mal an einem Dienstag bei uns in den Jour Fixe… (lacht). Aber man muss heutzutage auch differenzieren: Nicht jeder, der rebellisch tut, ist auch ein Rebell. Manchmal ist es einfach nur eine Pose.



Bestimmte Schriften von Hus, Wyclif und Luther wirken aus heutiger Sicht doch sehr befremdlich. Hus hatte ein fragwürdiges Frauenbild, Luther glaubte an Hexen und Dämonen, in seinen späten Schriften finden sich antisemitische Aussagen. Taugen solche Männer heute zum Vorbild?

Vorbild ist ein großes Wort. Das umfasst eine Totalität, die ich da nicht sehe. Gerade bei Luther gibt es in seinen späten Jahren viele Denkweisen, die für mich nicht nachvollziehbar sind. Für eine Vorbildfunktion liegen ohnehin zu viele Jahrhunderte zwischen deren Biographien und unserem Leben. Aber es ist sehr spannend, welchen Weg sie gegangen sind.



Sie selbst sind evangelisches Mitglied, aber nicht aktiv in der Kirche. Was ist Ihnen an Luthers Denken nah?

Weniger diese oder jene Gedanken, sondern seine Haltung. Sie glich der von Wyclif und Hus. Alle stellten bestehende Praxen infrage und erachteten die bestehende Ordnung nicht als selbstverständlich. Sie traten einen Schritt zurück hinter das, was die Kirche als „die richtige Lehre“ vorgab, und klopften sie auf ihren Gehalt hin ab. So kam es zum Beispiel zum Ablassstreit. Dieses systematische Vorgehen, zu den Grundlagen zurückzugehen und damit auch die Kirche und die Gesellschaft zu konfrontieren, finde ich spannend. Für sich im stillen Kämmerlein kann man ja vieles denken und sagen. Aber das auch öffentlich zu vertreten, war damals eine sehr schwierige und persönlich sehr mutige Position. Hus hat dafür mit seinem Leben bezahlt.



Was können diese drei Reformatoren dem modernen Menschen – ungeachtet seines Glaubens oder Nicht-Glaubens – 2017 noch sagen?

Drei Dinge: Dass man Verhältnisse ändern kann. Zweitens: Dass man zu seiner Meinung stehen sollte. Vielleicht kann man das Thema heute eher unter dem Stichwort Zivilcourage sehen. Und drittens: die Orientierung nicht an einer Hierarchie, sondern am Mitmenschen.



Es gibt dieses berühmte Luther-Zitat „dem Volke aufs Maul schauen“. Spricht die Kirche heute eine Sprache, die wir sonst im Leben sprechen, die wir verstehen?

„Die Kirche“ ist ein schwieriger Begriff, es gibt ja verschiedene. Mein Eindruck ist: Sie versucht es. Die evangelische Kirche mehr als die katholische, aber vielleicht ist mein Blick da auch getrübt, weil mir in der katholischen Lehre einiges fremd ist. Die Kirche hat auf jeden Fall noch einen Weg vor sich, und der wird auch nicht enden. Sie muss weiter auf die Leute zugehen, und hören, was sie bewegt. Und sie sollte bei bestimmten Themen noch stärker vernehmbar sein in der Gesellschaft.



Was meinen Sie damit?

Die Kirche ist für mich persönlich weniger eine spirituelle Gemeinschaft – damit habe ich weniger im Sinn – sondern zunächst eine Wertegemeinschaft. Es ist natürlich gut, dass es die Trennung zwischen Staat und Kirche gibt, aber ich halte es für eine wesentliche Aufgabe der Kirche, dass sie bestimmte Werte auch einfordert, dass sie fragt: Was macht eine lebenswerte Gesellschaft aus? Nicht indem sie den Menschen vorschreibt, was sie zu tun oder zu lassen haben, sondern als Teilnehmerin in einem gesellschaftlichen Diskurs, die ihre Stimme für Recht, Gerechtigkeit, aber auch so etwas vermeintlich „altmodisches“ wie Nächstenliebe artikuliert. Für eine Gesellschaft, in der die Steuerungsmechanismen Geld und Macht so dominieren, können solche Perspektiven grundlegende Impulse einbringen. Nehmen wir mal das Thema Gerechtigkeit. Kürzlich war von der Oxfam-Studie zu lesen, wonach acht Personen so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Diese Entwicklung finde ich sehr verheerend und verstörend. Das muss jemand hinterfragen. Die Politik, aber auch die Kirche.



In die Flüchtlingsdebatte haben sich die Evangelische und Katholische Kirche gemeinsam und deutlich eingemischt.

Ja, in genau so einer Situation ist ihre Stimme wichtig. Sie sollte als Institution natürlich keinen Absolutheitsanspruch haben, diese Zeiten sind endgültig vorbei, sondern als eine Institution auftreten, die den Menschen dient.



Zurück zu Ihrem Buch: Fünfhundert Jahre Reformationsgeschichte, ein Berg von Material über das Wirken von drei Reformatoren: Wie packt man das auf 112 Seiten zusammen?

Indem man bestimmte Aspekte zusammenfasst, manche Dinge ausspart oder sie eben nicht in der Tiefe behandelt. Was beispielsweise im Luther-Kapitel fehlt, ist die Auseinandersetzung Luthers mit Calvin. Man muss für sich beim Schreiben einen roten Faden entwickeln, sich auf das Wesentliche konzentrieren, aber trotzdem anschaulich bleiben und dabei immer fragen: Trägt das? Ich möchte Entlegenes, das unsere Gesellschaft geprägt hat, näher bringen und lebendig erzählen – wobei ich natürlich nicht weiß, ob mir das gelungen ist.



Wie lange sind Sie am Buch gesessen?

Das kann ich nicht genau sagen. Angefangen zu schreiben habe ich vergangenen Sommer, mit mal intensiveren, mal kürzeren Phasen. Das Schreiben von solchen Texten ist ja eher eine Art Freizeitbeschäftigung. An erster Stelle kommt bei mir die Familie, dann mein Beruf und wenn dann noch Zeit bleibt und ein Thema mich interessiert, schreibe ich.



Was finden Sie spannender zu lesen: De Ecclesia von Jan Hus oder die nächste Gemeinderatsvorlage von OB Uli Burchardt?

Kommt drauf an, um was es in der Gemeinderatsvorlage geht.



Wenn Sie Zeitreisen könnten: Wen würden Sie gerne treffen, Hus, Wyclif oder Luther? Und was würden Sie fragen oder sagen?

Dann würde ich gerne John Wyclif in Oxford besuchen. Vielleicht würden wir in einem Kaminzimmer sitzen und über Gott und die Welt sprechen. Wyclif steht für mich am Anfang, er wirkte Ende des 14. Jahrhunderts zu einer spannenden Zeit in England, in der es viele Umbrüche gab.



Zur Person