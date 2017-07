Konstanz Wallhauser verlängern ihr Hafenfest um einen Tag

Bereits am Freitag, 21. Juli, beginnt diesmal das Hafenfest in Wallhausen. Per Schiff kann man auch zum Überlinger Promenadenfest pendeln, was die Wallhauser Organisatoren eher als Vorteil sehen.

Das vor einem Jahr erstmals ausgerichtete Hafenfest fand so viel Zuspruch bei Besuchern und Teilnehmern, dass sich die Veranstalter entschlossen, das Fest diesmal bereits am Freitagabend, 21. Juli, beginnen zu lassen. Außerdem werde die zur Verfügung stehende Fläche vergrößert, berichtet Nathalie Nissenbaum. Sie hatte vergangenes Jahr das kleine Fest ins Leben gerufen und organisiert es wieder federführend.

Die Aktivitäten fänden zwischen der Hafenmeisterei und der Anlegestelle der Personenschifffahrt Giess und vor der Bodenseewerft statt. 16 Stände und neun Unterstützer zählt sie als Mitwirkende auf. Als Schirmherrn habe sie Ortsvorsteher Roger Tscheulin gewinnen können. Bewusst habe man das Fest wieder parallel zum Überlinger Promenadenfest gelegt: „Wir laden zum Festehopping ein.“ Drüben gebe es andere Sachen, sodass sich der Besuch beider Feste lohne. „Hier ist mehr die Partystimmung“, verspricht sie.

Für Abwechslung sorgen auch verschiedene Musiken. Als besonderen Gast kündigt Nathalie Nissenbaum die Kultband „Klanghaus powered by Wilde Engel“ an, die bereits vergangenes Jahr für Furore gesorgt habe. Außerdem sind der Musikverein Dettingen-Wallhausen, The real Tequila und Entertainer Enrico Maggio zu sehen und hören.

Das kulinarische Programm beinhaltet Süßigkeiten, Crêpes und Dünnele. Herzhaft sind Lángos, die Klassiker aus der ungarischen Küche, und mediterrane Speisen. Zum Trinken gibt es nicht nur erfrischende Mojito-Cocktails. Der Dorfladen wird Eis verkaufen. Der Angelsportverein bietet Forellenfilet und Kartoffelsalat an.

Ein großes Kindertrampolin für vier Personen und eine Kindereisenbahn ergänzen das Festprogramm an allen drei Tagen. Der Sonntag ist ganz auf Kinder eingerichtet: Da rufen die Piraten AG den Piratenkindertag aus mit Musik und Spielen sowie der allseits beliebten Hüpfburg.

Der Angelsportverein Dettingen nimmt erstmals am Hafenfest teil, berichtet Ernst Kempf und erklärt: „Wir haben hier unser Angelrevier. Der Hafen und der ASV – das passt.“ Die Teilnahme am Dorffest in Dettingen habe sein Verein absagen müssen, berichtet Kempf. Gründe seien die Überalterung und die zu geringe Helferzahl. Der Aufwand beim Hafenfest sei geringer, begründet er die Teilnahme. „Ich bin mir sicher, dass wir uns hier wohler fühlen werden“, sagt er überzeugt.

Neulinge sind auch Matthias und Barbara Menge mit ihrem Dünnele-Bäcker namens Menge on Tour. „Ich habe davon vor einem Jahr gelesen und mich dafür interessiert“, berichtet Matthias Menge. „Nathalie Nissenbaum fand das eine nette Idee. Wir haben ziemlich flott eine Zusage bekommen“, sagt er zufrieden und erfreut.

Fabian Stein ist Inhaber von Elektro-Bumler. „Wir sponsern die Baustromgeschichte. Generell finde ich gut, so etwas zu machen“, berichtet er. Sie seien bereits zum zweiten Mal dabei. „Die Lage ist toll, das Fest hat Flair“, schwärmt Stein. Vergangenes Jahr konnte er es nicht besuchen, da er in Urlaub war. Wetter und Stimmung seien laut seinen Mitarbeitern gut gewesen. „Ich hoffe, dass es dieses Jahr auch so ist“, erklärt er.

Stefan Breyer, Inhaber von Sanitär Breyer, sponsert ebenfalls. „Ich gehe selbst auf jedes Fest, daher finde ich nicht schlecht, wenn ich es unterstütze“, begründet er sein Engagement. „Mir ist wichtig, dass alle zufrieden sind“, erzählt er. Beim Hafenfest freue er sich, Einheimische und Gäste, die hier wohnen, zu treffen. Stefan Breyer fasst zusammen, was ihm besonders gefällt: „Hier ist es entspannter und nicht so rummelmäßig.“

Das ist geboten

Am Freitag, 21. Juli, beginnt das Hafenfest in Wallhausen um 16 Uhr. Klanghaus by Wilde Engel spielt ab 20 Uhr. Am Samstag, 22. Juli, ist Festbeginn um 11 Uhr. Um 14 Uhr tritt Entertainer Enrico Maggio auf, ab 20 Uhr die Band The Real Tequila. Am Sonntag, 23. Juli, öffnen die Stände um 11 Uhr. Der Musikverein Dettingen-Wallhausen beginnt sein Frühschoppenkonzert um 11.30 Uhr. Das Fest endet um 18 Uhr. Das Hafenfest ist gut mit den Bussen der Doppelringlinie 4/13 und 13/4 zu erreichen. Die Personenschifffahrt Giess verbindet Wallhausen mit Überlingen. (nea)