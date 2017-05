Konstanz Wachsender Autoverkehr behindert Rettungskräfte: Eine neue Technik soll Staus auflösen

Die Feuerwehr Konstanz schlägt Alarm: Der wachsende Autoverkehr in der Innenstadt behindert Rettungskräfte. Feuerwehr und DRK fürchten oft, zu spät am Unglücksort zu sein. Jetzt soll eine neue Technik Staus auflösen helfen.

Sorgenfalten bei Feuerwehr und DRK: "Die Kollaps-Tage häufen sich", sagt Klaus-Peter Wehner, Leiter der Feuerwehrwache in Konstanz. Gemeint ist nicht der Kreislauf-, sondern der Verkehrskollaps in der Stadt: Immer öfter behindern Staus die Rettungskräfte. Und für Feuerwehrfahrzeuge problematische Verkehrsführungen an einigen Stellen tun ein Übriges. Künftig sollen zumindest Staus vor Ampeln nicht länger die Einsatzfahrten der Feuerwehr behindern. Der Technische Ausschuss stimmt für ein neues System, mit der die Feuerwehr mit Fahrzeugen, die eine bestimmte Technik an Bord haben, automatisch Grün bekommt, wenn sie sich mit Blaulicht einer von 46 umgerüsteten Ampeln nähert. Auch andere Rettungsdienste könnten das System nutzen. Die Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes müssten dazu nicht einmal umgerüstet werden, sagt José da Silva, Leiter der DRK Rettungsdienst gGmbH im Landkreis Konstanz.

Der Antrag auf das neue System offenbart, wie stark der zunehmende Verkehr in Konstanz die Feuerwehr behindert. Inzwischen wähle die Feuerwehr nicht unbedingt mehr die kürzesten, sondern die verkehrstaktisch günstigen Wege, die um die Staus herumführen, sagt Wehner. „Wir müssen uns arrangieren.“ Auch José da Silva vom DRK sieht die Verkehrslage in Konstanz kritisch. Rund 200 Mal im Monat seien DRK-Fahrzeuge mit Blaulicht in der Stadt unterwegs. Noch sei es möglich, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und bei 95 Prozent der Rettungsfahrten in zehn bis 15 Minuten nach Alarmeingang die Person in Not zu erreichen. Es werde aber immer schwieriger. Wie auch die Feuerwehr sieht da Silva immer wieder Autofahrer, die entweder gar nicht oder falsch reagieren, wenn sich ein Blaulichtfahrzeug nährt.

Manche bremsten panisch, andere trauten sich nicht, auszuweichen. Unfälle bei Rettungsfahrten passierten meist während der Rotphasen an Kreuzungen, sagt Normen Küttner, Stadtrat der Freien Grünen Liste, der beruflich im Rettungsdienst tätig ist.

Das neue Steuerungssystem soll den Einsatzkräften helfen, behindernde Staus aufzulösen. Die Feuerwehr listet eine ganze Reihe von Brennpunktstellen auf, an denen sie oftmals nurmehr mit extrem riskanten Manövern durchkomme. Als eine der großen Probleme nennt sie Rückstaus, etwa an der Kreuzung Wollmatinger-/Fürstenberg- und Oberlohnstraße. Dort blockierten regelmäßig Fahrzeuge, die links in die Oberlohnstraße einbiegen wollten, die Fahrten in Richtung Wollmatingen. „Hier sind kritische, unfallträchtige Situationen während Alarmfahrten Standard“, heißt es in der Bewertung der Feuerwehr. Ähnlich sei die Lage an der Kreuzung Mainau- und Schiffstraße. Fast jede Alarmfahrt werde durch aufgestaute Linksabbieger in Richtung Mainau behindert. Wegen einer Verkehrsinsel könne die Feuerwehr aber nur rechts ausweichen und müsse dann scharf links einschwenken. Weiter erschwerten die neuen richtungsgetrennten Fahrbahnen der Reichenaustraße ab der Klingenbergstraße der Feuerwehr das Fortkommen. Ein Ausweichen in den Gegenverkehr falle hier weg. An der Kreuzung Allmannsdorferstraße/Mainaustraße am Salzberg ist es aus Sicht der Feuerwehr nahezu unmöglich, Staus zu umfahren. Eine Verkehrsinsel und schlechte Sicht in den Kreuzungsbereich verhinderten dies.

Das neue Freischaltsystem soll ein altes, starres aus dem Jahr 1998 ersetzen. Auch mit diesem hatte die Feuerwehr die Grüne Welle, allerdings nur auf bestimmten Strecken innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens und auch nur, wenn der Wagen von der Hauptwache an der Steinstraße losfuhr. Dies sei Stand der damaligen Technik gewesen, sagt Klaus-Peter Wehner, Leiter der Konstanzer Feuerwehrwache. Das System entspreche aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Heute eile die Feuerwehr oft von einem Einsatz zum anderen, ohne überhaupt in die Wache zurückzukehren, oftmals müssten die Einsatzkräfte zudem wegen Baustellen oder der Verkehrslage andere Wege als die Hauptrouten befahren. Das alte System habe immer nur auf einer festgelegten Strecke, ab der Feuerwache, für eine bestimmte Zeit einen Grünkorridor freigeschaltet. Nach Verstreichen der voreingestellten Zeit schaltete die Ampel wieder auf Normalbetrieb – oft zu früh für das zweite oder dritte Einsatzfahrzeug. Mit dem neuen System, das die Konstanzer Feuerwehr bei Kollegen in Böblingen getestet hat, bekommt der Einsatzfahrer mit Blaulicht Grün, ohne dass er selbst etwas tun müsste. Dank bestimmter Techniken an Bord und an der Straße läuft alles automatisiert ab.

Wie die Einsatzkräfte schneller werden wollen