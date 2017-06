Kreis Konstanz Vorwürfe gegen Fotostudio: Inhaber soll heimlich Aufnahmen gemacht haben

Ein Fotograf aus dem Kreis Konstanz soll bei Akt-Fotoshootings heimlich die Videokamera mitlaufen haben lassen – ohne das Wissen der Kundinnen und auch während der Pausen. Noch läuft das Ermittlungsverfahren.

Kreis Konstanz – Die Polizei ermittelt gegen einen Fotografen aus dem Kreis Konstanz, der bei Akt-Fotoshootings heimlich Videoaufnahmen seiner Kundinnen gemacht und archiviert haben soll. Das bestätigen die Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz auf Anfrage.



Ein Mann berichtet gegenüber dem SÜDKURIER, seine Freundin habe vor längerer Zeit in dem Fotostudio Akt-Aufnahmen gemacht. Wie sie erst später erfuhr, soll damals eine Videokamera mitgelaufen sein, während sie sich auszog sowie in den anderen Momenten, in denen der Fotograf nicht im Raum war und sie sich unbeobachtet fühlte. Nicht nur seine Freundin, sondern auch weitere Frauen sollen nach Recherchen des SÜDKURIER betroffen sein. Eine ehemalige Auszubildende soll die Aufnahmen im digitalen Archiv des Fotostudios entdeckt und der Polizei gemeldet haben. Die wiederum kontaktierte die Frauen, da die Bilder zumindest teilweise mit Namen versehen gewesen sein sollen. Ob die Aufnahmen im Internet verbreitet wurden, ist nicht klar. Auch nicht, wie viele Geschädigte es gibt. Auf die Videoaufnahmen angesprochen, soll der Fotograf laut Informationen dieser Zeitung einer ehemaligen Kundin erklärt haben, dass er diese Videos lediglich zur eigenen Verwendung und zu Lernzwecken erstellt haben will, um auch aus den Gesprächen mit den Models "etwas dazu zu lernen". Allerdings soll er die Frauen nicht gefragt haben, ob neben dem Fotoshooting die Videokamera mitlaufen dürfe. Zudem soll diese durchgehend in Betrieb gewesen sein – auch in den Pausen. Noch laufen die Ermittlungen. Ob es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, steht noch nicht fest. Der Fotograf selbst reagierte auf eine Anfrage mit der Bitte um Stellungnahme nicht.



Rechtlich ist die Sache gar nicht so einfach zu klären. Laut Paragraph 201a des Strafgesetzbuchs (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen) ist das heimliche Fotografieren oder Filmen einer Person im privaten Bereich unter Strafe gestellt und sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor. Wie aber steht es um ein Fotostudio, dessen Kundinnen das Einverständnis gegeben haben, nackt fotografiert zu werden – aber nichts von Videoaufnahmen gewusst haben wollen?



Karsten Gulden, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, erklärt auf Anfrage: "Das Anfertigen von Videoaufnahmen kann hier strafbar gewesen sein, wenn der Raum, in dem fotografiert wurde, gegen Einblicke besonders geschützt war. Dann ist bereits die Herstellung der Aufnahmen strafbar, auch wenn diese nicht verbreitet werden." Grundsätzlich könne es sich auch bei einem Fotostudio um einen gegen Einblick besonders geschützten Raum handeln. Hierfür sei jedoch Voraussetzung, dass die Videoaufnahmen nicht etwa in einem Bereich getätigt wurden, zu dem beispielsweise die Laufkundschaft auch problemlos Zugang hat. "Es muss ein besonderer Schutz bestehen, der sich gegen Einblick richtet", so Karsten Gulden: "Ein solcher Schutz wäre gegebenenfalls dann gegeben, wenn die Frauen sich in einem abgetrennten Nebenraum befunden hätten, der gerade gegen Beobachtungen des höchstpersönlichen Lebensbereiches schützen soll. Für den folgenden Fall bedeutet dies: Die Türe des Raumes muss während des Um-/Ausziehens der gefilmten Frauen auch geschlossen sein, gegebenenfalls Sichtschutz an den Fenstern vorhanden sein."

