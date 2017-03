Allensbach/Reichenau Vorstandsnöte in etlichen Vereinen der Region

Beim Sportverein Allensbach läuft bald die Zeit ab. Der DLRG Allensbach droht gar die Vereinsauflösung. Und auch im Museumsverein Reichenau sehen die ehrenamtlich Verantwortlichen das Arbeitspensum als zu groß an.

Die Uhr tickt wie eine Zeitbombe beim Sportverein Allensbach. Am 5. Mai ist die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl. Sowohl der Erste Vorsitzende Ulrich Haaff wie die Kassiererin Carola Hespeler werden nicht mehr antreten – und Nachfolger sind nach wie vor nicht in Sicht. Nach dem Appell im SÜDKURIER Anfang März sei er zwar öfter auf das Problem angesprochen worden, erklärt Haaff: „Aber der Leidensdruck scheint nicht so groß, dass sich jemand gemeldet hätte.“ Und wenn das so bleibt, dann werden möglicherweise auch der Zweite Vorsitzende Karl-Heinz Ziewacz und Schriftführerin Edith Klagges ihre Ämter abgeben. Der mit über 1100 Mitgliedern größte Verein der Gemeinde wäre dann führungslos. Es droht ein Notvorstand, den die Mitglieder bezahlen müssten.

Vorstandsnöte haben etliche Vereine. Bei der DLRG Allensbach zum Beispiel sind fünf von elf Vorstandsposten nicht besetzt. Seit über zehn Jahren fehle ein Schriftführer, erklärt der Vorsitzende Heiner Fritze, der selbst seit 1990 im Amt ist. „In der Regel mache ich das selber. Ich schreibe halt mit.“ Seit zwei Jahren fehlt zudem ein Zweiter Vorsitzender. Clemens Bauer habe damals aus beruflichen Gründen aufgehört, so Fritze, doch er sei wenigstens noch im Hintergrund tätig. Der Arzt Hartmut Wevers – auch ein Vorstandsposten – habe aus familiären Gründen aufgehört. Vor einem Jahr hatte der Verein mit Thorsten Arndt einen technischen Leiter Wasserrettung gefunden und mit Henrik Hoffmann einen Leiter des Jugendeinsatzteams. Doch diese beiden hätten sich schon bald aus beruflichen Gründen wieder verabschiedet, so Fritze: „Uns fehlen nicht unbedingt die Indianer, sondern vielmehr die Häuptlinge.“

Vor allem das Fehlen eines Zweiten Vorsitzenden schmerze. Dieses Problem werde provisorisch dadurch gelöst, dass der erste technische Leiter Michael Hog die Vertretungsbefugnis habe. Doch der sei mittlerweile in Personalunion für alles mögliche zuständig, springe immer wieder ein: „Auch er sagt: Irgendwann reicht’s“, so Fritze. Die jetzige Notkonstruktion sei von der Satzung her noch tragfähig. Doch im Frühjahr 2018 steht nach drei Jahren wieder die Vorstandswahl an. Da sei es zunächst vorrangig, die Amtsinhaber zu motivieren, weiterzumachen, meint Fritze. Wegen der vakanten Posten werde er bis dahin immer wieder Leute ansprechen, aber: „Die Erfahrung der letzten zwei Jahre lässt mich nicht sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.“

Mit rund 550 Mitgliedern, davon 350 Kinder und Jugendliche, ist die Allensbacher DLRG ein recht großer Verein. Etliche würden sich auch als Helfer einbringen, „aber das hört an einem gewissen Punkt auf“. Die organisatorische Arbeit, die Verantwortung, der Zeitaufwand und die Festlegung für mehrere Jahre schrecke viele ab, meint Fritze: Hinzu komme die Dienstleistungsmentalität. Familien treten ein, damit die Kinder schwimmen lernten. „So reduziert sich der Stamm auf die, die es immer gemacht haben.“

1970 wurde in Allensbach eine eigenständige DLRG-Ortsgruppe gegründet, 1995 wurde daraus ein eingetragener Verein. 2020 gäbe es also ein doppeltes Jubiläum zu feiern. Doch Fritze, der dann selbst gern mal abtreten würde, befürchtet den schlimmsten Fall: „Wir lösen den Verein auf und werden wieder eine kleine Ortsgruppe unter dem Dach des Bezirksverbands. Das wäre schon ein Rückschritt.“

Etwas anders gelagert sind die Probleme beim Reichenauer Museumsverein. Es sind zwar keine Posten vakant, doch der Vorstand wird immer älter. Geschäftsführer Gert Zang hat sein Amt seit der Gründung 1979 des damaligen Fördervereins zum Aufbau eines Heimatmuseums, Karl Wehrle übernahm 1982 nach dessen Eröffnung den Vorsitz. Sein Stellvertreter Arne Luz ist mittlerweile über 80. Die Handwerker im Beirat, Ernst Hansbauer und Claus Frick, die hierfür viel gezimmert und gestrichen haben, sind ebenfalls weit über das Pensionsalter hinaus. „Die Älteren sagen schon länger, wenn ein anderer kommt, höre ich auf“, so Wehrle. Doch es kommt keiner.

Er und Zang sehen neben dem Mangel an Nachwuchs das Problem, dass die Aufgabenfülle zu groß geworden ist, um dies ehrenamtlich zu stemmen. Ankäufe, Verkäufe, Veranstaltungen, Sonderausstellungen, Personal – alles mache der Verein, so Wehrle. Zang fügt an, durch den Welterbestatus und die drei neuen Museen 2007 wären weitere Aufgaben hinzu gekommen. In diesem Umfang sei der Aufwand landesweit einmalig, meint er.

Wehrle und Zang appellieren schon seit zwei Jahren an die Gemeinde, dass sie die Verwaltung, das Personal und die Sonderausstellungen übernehmen solle. Der Verein könnte dann – wie einst – noch fördernd tätig sein, den Kunstmarkt beobachten und vielleicht das Museumsfest veranstalten. Das könnte auch ein älterer Vorstand leisten und man würde leichter jüngere Mitglieder finden, meinen sie. Im Dezember 2018 sind wieder Vorstandswahlen. Bis dahin erwarte man deutliche Signale der Gemeinde, so Zang. Sonst könnten die Museumstüren einfach mal geschlossen bleiben.

Der – noch – Vorsitzende des SV Allensbach, Ulrich Haaff, betont: "Das Ehrenamt darf kein Gefängnis werden. Ich muss es auch wieder abgeben können."

Die Sondersituation beim SV Litzelstetten