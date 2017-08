Konstanz Vorsicht vor PK Firmenregister: Polizei Konstanz warnt vor falschen Briefen

Das Polizeipräsidium Konstanz warnt Firmen vor Briefen des sogenannten PK Firmenregisters aus Berlin.

Seit Mitte August wurden der Polizei neun Fälle bekannt, in denen insbesondere mittelständischen Betrieben, aber auch Kanzleien ein Schreiben des PK Firmenregisters zugesandt wurde. Darin werde eine Gebühr von 200 Euro für den Eintrag in eine zentrale Datenbank gefordert. Ansonsten drohe dem Unternehmer Konsequenzen. Bei näherer Betrachtung fällt laut Polizei sofort auf, dass es sich um kein amtliches Schreiben handelt und die Hintermänner damit rechnen, dass zum Beispiel Urlaubsvertretungen bei kleineren Beträgen nicht so genau hinschauen und die geforderte Summe aufgrund des Termindrucks kurzerhand überweisen.

Bisher haben jedoch alle Angeschriebenen den Betrugsversuch erkannt. Die Polizei empfiehlt, auf derartige Schreiben, die den Anschein erwecken sollen, die Eintragung wäre notwendig, auf keinen Fall zu reagieren. Der beste Schutz ist nach wie vor, vor jeder Unterschrift und vor jeder Überweisung die Anschreiben und die darin versprochene Leistung genau zu prüfen.