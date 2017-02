Konstanz Vorschau auf "Kabarett in Kreuzlingen": Die Perlen des Kabaretts stehen auf der Bühne

Große Namen stehen dieses Jahr beim KIK-Festival in Kreuzlingen auf der Bühne. Die Macher setzten sich für Erhalt des Kulturguts ein

Die 22 000-Einwohner Stadt Kreuzlingen bietet kulturell viel. So auch wieder das Festival „Kabarett in Kreuzlingen“ (KIK), bei dem das ehrenamtliche Team um Programmchef Micky Altdorf jedes Jahr große Kabarett-Stars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für einen Auftritt in der Grenzstadt gewinnen kann. Den Künstlern scheint das Format zu gefallen: Urban Priol, der Meister des politischen Kabaretts, kommt bereits zum sechsten Mal. Und der bekannte Österreicher Alfred Dorfer ist auch zum wiederholten Mal zu Gast. Er scheint sich sogar in das kleine Theater an der Grenze verliebt zu haben. Denn er, der große Hallen füllt, will nicht im Kulturzentrum Dreispitz vor hunderten Zuschauern spielen, sondern lieber zwei Mal vor je 99 Gästen auftreten.

Natürlich freut sich Micky Altdorf, dass er „die Speerspitzen des Kabaretts aus drei Ländern“ gewinnen konnte. Vervollständigt wird das Programm durch noch etwas unbekanntere Perlen des Genres, denn die Organisatoren wollen ihr Publikum neugierig machen und vor allem von der Vielgestaltigkeit des Kabaretts begeistern. Nach welchen Kriterien werden die Künstler ausgesucht? „Es ist ganz banal“, meint Micky Altdorf: „Ich muss im Zuschauerraum sitzen und Tränen lachen.“ Genau das ist ihm bei Ulan und Bator passiert. „Das sind zwei ganz schräge Typen, die eher vom Theater kommen.“ Von Alfred Dorfer schwärmt Altdorf sogar: „Das neue Programm ist sensationell." In Kaufleuten wird Alfred Dorfer mit „Und“ seine Schweiz-Premiere feiern, bevor er am 4. und 5. Mai im Theater an der Grenze in Kreuzlingen auftritt.

Einen hohen Bekanntheitsgrad hat auch Andreas Rebers. Wie beliebt der Deutsche ist, zeigt sich am Kartenvorverkauf. Die Veranstaltung am 1. März ist längst ausverkauft. Für den anspruchsvollen Abend mit dem Großmeister des politischen Kabaretts, Urban Priol, gibt es noch Karten, schließlich tritt er im Dreispitz auf. Dieser Mann hat vor knapp drei Jahren die KIK-Festival-Besucher wahrlich erstaunt, denn Priol ist es mit seiner Bühnenpräsenz gelungen, die rund 400 Zuschauer mehrere Stunden in seinen Bann zu ziehen. Gleichzeitig stellte er unter Beweis, dass er live noch viel besser ist als im Fernsehen. Micky Altdorf liebt das politische Kabarett, bedauert allerdings, dass dieses Genre vom Aussterben bedroht sei. Die Zuschauerzahlen seien etwas rückläufig. „Es braucht diese Sparte. Sie ist ein wichtiges Instrument“, um der „politischen Kaste“ gezielt verbale Pfeile in die Wunden zu stoßen, so Altdorf. „Ich bin mit dem politischen Kabarett, beispielsweise mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, aufgewachsen" In den 1990er-Jahren seien derartige Veranstaltungen bei allen Generationen angesagt gewesen, während sich heute lediglich die ab 40-Jährigen für das politische Kabarett interessierten. Die Jungen hingegen, so sein Eindruck, seien dafür nicht zu begeistert. Das bedauert Micky Altdorf und seufzt: „Es klingt schon ein wenig verwest, aber ich bin in einer anderen Zeit groß geworden. “ Trotzdem gibt der Lehrer keineswegs resigniert auf, sondern versucht immer wieder aufs Neue, seine Schüler für dieses Kulturgut zu interessieren, ebenso wie eine breite Zuschauerschicht aus Kreuzlingen und Konstanz, indem er auch diese Sparte beim KIK-Festival anbietet.

Musik-Kabarett nimmt ebenso einen wichtigen Stellenwert beim KIK-Festival ein. Der „Bassimist“ Daniel Ziegler zeigt am 9. März Überraschendes mit dem Saiteninstrument, so Altdorf. Auch den Thurgauer Abend mit der Band „Europa“ hebt er gerne hervor, denn bei den Musikern handelt es sich um Absolventen der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen. „Sie sind musikalisch wirklich top ausgebildet und machen Schlager im weitesten Sinn mit ironischen bis geschmacklosen Texten."

Das Programm

Die Termine: 9. Februar: Michael Elsener mit „Mediengeil“ (Dreispitz). 1. März: Andreas Rebers mit „Amen“ (Theater an der Grenze). 2. März: Michael Krebs mit „Jubiläumskonzert“ (Theater an der Grenze). Ulan & Bator mit „Irreparabel“ (Theater an der Grenze). Daniel Ziegler mit „Bassimist“ (Theater an der Grenze). 10. März: Europa mit „Neue Leichtigkeit“ (Theater an der Grenze). 4. und 5. Mai: Alfred Dorfer mit „Und“ (Theater an der Grenze). 6. Mai: Simon Enzler mit „Primatsphäre“ (Theater an der Grenze). 20. Mai: Urban Priol mit „Gesternheutemorgen“ (Dreispitz). Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr.

Kartenvorverkauf: Kreuzlingen Tourismus, Hauptstrasse 39, (00 41 71) 672 38 40, sowie bei Starticket im Internet unter www.starticket.ch (as)

